A HÉT VERSE – Beney Zsuzsa: Balatoni elégia

BALATONI ELÉGIA

Ti kék hegyek, ti lágyhajlású ívek

s mind között legnagyobb, befejezetlen,

képzelt kupoláddal, oldalaid

valósága jelölte büszke csúcsod

magasában, alkonyi Badacsony,

s te meleg-arany napfény, a vízen

suhanó pille-fény, pille-idő,

ím újra búcsúzom: az elmúló nyár

szelíd fényében ingó gesztenyék,

ti kék hegyek, te kéken tükröző tó

eltávolodtok újra a vonatfütty

felhők közé kanyargó hangjain.

Távolodtok, és lassan száll a nyár is.

De őrzi még e párás alkonyat,

e dombok koszorúzta lágy vidék, mely

érő gyümölcsként kristályos cukorrá

építi zárt lényében a napot.

Ó, zárt vidék! Lassan a régi vágyak

énbennem is már nyárvégi gyümölcsként

teljesednek. E csipkés levegő-ég,

e szelíd víztükör felelgető

hullámai már lassanként betöltik

mély csöndjükkel múló időmet is.

Amíg egyszer egy más alkony sötétebb

mélyén majd meghallom hangját a csengő

ezüst szőlőfürtök és sárguló fák

és csillagfényű esték énekének.



Fotó: Borsodi Henrietta

Magyar Kurír