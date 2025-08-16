A HÉT VERSE – Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

Kultúra – 2025. augusztus 16., szombat | 20:30
2

„Kedv! Remények! Lillák!”… kedv, remények, nosztalgiák… Klasszikust választottunk; olvasásához, szavalásához kedvet, örömet kívánunk szeretettel!


A REMÉNYHEZ

Főldiekkel játszó
   Égi tűnemény,
Istenségnek látszó
   Csalfa, vak Remény!
Kit teremt magának
   A boldogtalan,
S mint védangyalának,
   Bókol úntalan. –
Síma száddal mit kecsegtetsz?
   Mért nevetsz felém?
Kétes kedvet mért csepegtetsz
   Még most is belém?
Csak maradj magadnak!
   Biztatóm valál;
Hittem szép szavadnak:
   Mégis megcsalál.

Kertem nárcisokkal
   Végig űltetéd;
Csörgő patakokkal
   Fáim éltetéd;
Rám ezer virággal
   Szórtad a tavaszt
S égi boldogsággal
   Fűszerezted azt.
Gondolatim minden reggel,
   Mint a fürge méh,
Repkedtek a friss meleggel
   Rózsáim felé.
Egy híjját esmértem
   Örömimnek még:
Lilla szívét kértem;
   S megadá az ég.

Jaj, de friss rózsáim
   Elhervadtanak;
Forrásim, zőld fáim
   Kiszáradtanak;
Tavaszom, vígságom
   Téli búra vált;
Régi jó világom
   Méltatlanra szállt.
Óh! csak Lillát hagytad volna
   Csak magát nekem:
Most panaszra nem hajolna
   Gyászos énekem.
Karja közt a búkat
   Elfelejteném,
S a gyöngykoszorúkat
   Nem irígyleném.

Hagyj el, óh Reménység!
   Hagyj el engemet;
Mert ez a keménység
   Úgyis eltemet.
Érzem: e kétségbe
   Volt erőm elhágy,
Fáradt lelkem égbe,
   Testem főldbe vágy.
Nékem már a rét hímetlen,
   A mező kisűlt,
A zengő liget kietlen,
   A nap éjre dűlt.
Bájoló lágy trillák!
   Tarka képzetek!
Kedv! Remények! Lillák! –
Isten véletek!

 

Kép: Willem Roelofs: Nyáridő (1862)

Magyar Kurír

#A hét verse #irodalom #istenkeresés #művészet

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató