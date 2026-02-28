A HÉT VERSE – Dsida Jenő: Március – Egy halott királylány dícsérete



MÁRCIUS

Egy halott királylány dícsérete

Ereszszélen már jégcsapok csepegnek,

a hólé zöngve, csobbanón csurog,

A föld hátárol pattan a burok,

sok odon ablak tárul a szeleknek.

A nap egy rozzant ablakon benéz.

Sugarat önt be, langyosan zuhogva,

dohos, homályos és hideg zugokba.

Meleg nyalábja sárga, mint a méz.

Bent holt királylány fekszik. Arca: bájos,

halk emlék, régi, sápadt, méla vád…

Bomló szívének illata halálos.

Míg ajkaszélén fénysáv surran át,

a friss tavaszi szél körötte szálldos

s lengeti hosszú, szőke, dús haját.



Kép: Borsodi Heni

Magyar Kurír