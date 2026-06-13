A HÉT VERSE – Faludi Ferenc: Az Ur Jézushoz

1. Jézus, szivem szép szerelme!
Az én lelkem gerjedelme
Buzgón szeret tégedet;
2. Nem azért, hogy üdvezüljen,
Tüzre, kinra ne kerüljen, –
Másként szeret tégedet.
3. Ingyen Uram, te szerettél,
Teremtettél, megszenteltél,
Megváltottál engemet:
4. Ugy, én szivem szép szerelme!
Az én lelkem gerjedelme
Ingyen szeret tégedet.
5. Ebben a hív szeretetben,
Hóltig való tiszteletben
Vigan ontom véremet,
6. Vigan néked én Istenem,
Drága kincsem és mindenem,
Feláldozom éltemet!
Kép: Toldy Ferenc 1853-as Faludi-kiadásához készült litográfia
Magyar Kurír
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