A HÉT VERSE – Faludi Ferenc: Az Ur Jézushoz



AZ UR JÉZUSHOZ

1. Jézus, szivem szép szerelme!

Az én lelkem gerjedelme

Buzgón szeret tégedet;

2. Nem azért, hogy üdvezüljen,

Tüzre, kinra ne kerüljen, –

Másként szeret tégedet.

3. Ingyen Uram, te szerettél,

Teremtettél, megszenteltél,

Megváltottál engemet:

4. Ugy, én szivem szép szerelme!

Az én lelkem gerjedelme

Ingyen szeret tégedet.

5. Ebben a hív szeretetben,

Hóltig való tiszteletben

Vigan ontom véremet,

6. Vigan néked én Istenem,

Drága kincsem és mindenem,

Feláldozom éltemet!



Kép: Toldy Ferenc 1853-as Faludi-kiadásához készült litográfia

Magyar Kurír