A HÉT VERSE – Faludi Ferenc: Az Ur Jézushoz

Kultúra – 2026. június 13., szombat | 20:30
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A 18. században élt jezsuita szerzetes, a Szent Péter-bazilika magyar gyóntatója, a magyar rokokó irodalom kiemelkedő alkotója, Faludi Ferenc „antikizáló hangsúlyos verselésű” költeményét olvassuk. A felező 8-as és kétütemű 7-es sorok időmértékes, trochaikus ritmust is hordoznak. A ragrímek is csodálatosan régi ízűek. A rend és a mérték uralkodik ebben a versimában.


AZ UR JÉZUSHOZ

1. Jézus, szivem szép szerelme!
Az én lelkem gerjedelme
Buzgón szeret tégedet;

2. Nem azért, hogy üdvezüljen,
Tüzre, kinra ne kerüljen, –
Másként szeret tégedet.

3. Ingyen Uram, te szerettél,
Teremtettél, megszenteltél,
Megváltottál engemet:

4. Ugy, én szivem szép szerelme!
Az én lelkem gerjedelme
Ingyen szeret tégedet.

5. Ebben a hív szeretetben,
Hóltig való tiszteletben
Vigan ontom véremet,

6. Vigan néked én Istenem,
Drága kincsem és mindenem,
Feláldozom éltemet!


Kép: Toldy Ferenc 1853-as Faludi-kiadásához készült litográfia

Magyar Kurír

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