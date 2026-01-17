A HÉT VERSE – Friedrich Hebbel: Két vándor

Egy néma barangol a földön.
Üzent vele az Ég,
Nem érti ő, amit hoz,
S akinek szól a titkos
Izenet, nem látja még.
Egy süket az Ég szavára
A földön utra kél,
Ennek a füle dugva,
Annak az ajka csukva,
Mig útjuk egybe nem ér.
Megszólal akkor a néma,
A süket is érti szavát,
Talányát űzi-fűzi,
Az égi igét kibetűzi,
S mennek Keletre, tovább.
Hogy e pár egymásra leljen,
Ember, buzogva kérd!
Ha kik magukba járnak,
Egymásra rátalálnak,
A világ célhoz ért.
(Kardos László fordítása)
Kép: Lambert Attila
Magyar Kurír
