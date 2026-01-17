A HÉT VERSE – Friedrich Hebbel: Két vándor



KÉT VÁNDOR

Egy néma barangol a földön.

Üzent vele az Ég,

Nem érti ő, amit hoz,

S akinek szól a titkos

Izenet, nem látja még.

Egy süket az Ég szavára

A földön utra kél,

Ennek a füle dugva,

Annak az ajka csukva,

Mig útjuk egybe nem ér.

Megszólal akkor a néma,

A süket is érti szavát,

Talányát űzi-fűzi,

Az égi igét kibetűzi,

S mennek Keletre, tovább.

Hogy e pár egymásra leljen,

Ember, buzogva kérd!

Ha kik magukba járnak,

Egymásra rátalálnak,

A világ célhoz ért.

(Kardos László fordítása)



Kép: Lambert Attila

Magyar Kurír