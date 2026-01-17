A HÉT VERSE – Friedrich Hebbel: Két vándor

Vándorok csodálatos találkozásáról mond mesét a vers. A költő szerint az ilyen sorsszerű találkozások segítik céljához a világot. Minden igazi találkozás csoda. Akkor a némák megszólalnak, és a süketek megértik a szavukat. Mindannyian vándorok vagyunk. Szerb Antal Száz vers című antológiájából választottunk verset ezúttal.


KÉT VÁNDOR

Egy néma barangol a földön.
Üzent vele az Ég,
Nem érti ő, amit hoz,
S akinek szól a titkos
Izenet, nem látja még.

Egy süket az Ég szavára
A földön utra kél,
Ennek a füle dugva,
Annak az ajka csukva,
Mig útjuk egybe nem ér.

Megszólal akkor a néma,
A süket is érti szavát,
Talányát űzi-fűzi,
Az égi igét kibetűzi,
S mennek Keletre, tovább.

Hogy e pár egymásra leljen,
Ember, buzogva kérd!
Ha kik magukba járnak,
Egymásra rátalálnak,
A világ célhoz ért.

(Kardos László fordítása)


Kép: Lambert Attila

Magyar Kurír

#A hét verse #irodalom #istenkeresés #művészet

