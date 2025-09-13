A HÉT VERSE – Illyés Gyula: Megered az eső



MEGERED AZ ESŐ

Megered az eső – fátyla alól még

kinevet egy percre a zöld hegyvidék,

aztán összerántja gyorsan fátylait

és kezdi már magos zokogásait.

Mint egy antik hősnő, ki a Sors setét

éjébe hullt és ott tördeli kezét,

elfordul jajongva, őrjöngve kiált,

szél zilálja szerte hosszú sikolyát.

Igy hallom a hegyet, ahogy eljövök

lábánál, a köd gyors bokrai között

s átfutok a három patakon, melyek

eltakart arcáról zúgva ömlenek.

Ez hát az ősz! hajt már engem is tovább

a Végzet ösmerni sötétlő honát.

Ködben futok tova, imbolygó világ

oszlik, fut előttem, mint ősz délibáb.

Fölöttem szárnyalva ki jöttél velem,

fordulj más vidékre gyönge szerelem,

eltakarom arcom, egyre távolabb,

mélyebbről halljátok kiáltásomat.



Kép: Lodewijk de Vadder: Tájkép eső előtt (17. század)

Magyar Kurír