A HÉT VERSE – Illyés Gyula: Megered az eső

Megered az eső – fátyla alól még
kinevet egy percre a zöld hegyvidék,
aztán összerántja gyorsan fátylait
és kezdi már magos zokogásait.
Mint egy antik hősnő, ki a Sors setét
éjébe hullt és ott tördeli kezét,
elfordul jajongva, őrjöngve kiált,
szél zilálja szerte hosszú sikolyát.
Igy hallom a hegyet, ahogy eljövök
lábánál, a köd gyors bokrai között
s átfutok a három patakon, melyek
eltakart arcáról zúgva ömlenek.
Ez hát az ősz! hajt már engem is tovább
a Végzet ösmerni sötétlő honát.
Ködben futok tova, imbolygó világ
oszlik, fut előttem, mint ősz délibáb.
Fölöttem szárnyalva ki jöttél velem,
fordulj más vidékre gyönge szerelem,
eltakarom arcom, egyre távolabb,
mélyebbről halljátok kiáltásomat.
Kép: Lodewijk de Vadder: Tájkép eső előtt (17. század)
