A HÉT VERSE – Pilinszky János: Senkiföldjén

SENKIFÖLDJÉN





1



Senkiföldje egy csecsemő szeme!

E puszta és lakatlan égitesten,

e csillagpuszták roppant és kietlen

fönnsíkjain kallódva egyedűl,

hogy vissza többé soha ne találjak,

úgy eltünök, örökre felelőtlen!

Gyönyörűek az első hajnalok

a sivatagos kopár levegőben!

És gyönyörűek ők, a reggelek,

s az emlék nélkül rámmerengő alkony.

Mint kisfiúk szive a tengerparton,

szökött szivem megáll és megdobog!

2

Ki tudja hány nap-éj, amíg fölérek

a lüktető pupilla kráterére,

s szállva alá a feneketlen mélybe,

a megszállott sötétre érkezem,

hol visszatarthatatlanúl nyomúlnak,

csak egyetlen kis idegen is át

ezer tolong, időtlen búcsuzóban,

mióta világ a világ,

tenger tolong, örökös visszatérők,

forró reményben és reménytelen,

örök didergők benn az elevenben,

ezer halott egyetlen idegen!

Itt kérdheted majd bölcs skolasztikádat,

egy tű hegyén hány angyal férhet el?

Itt tenger sors egyetlen egy helyen,

és ezer év egyetlen idegen,

s ezer szive egyetlen dobbanásnak!

3

Élő itt hosszan bizony nem időzhet,

elárulják halandó zajai.

E rettenetes csönd se elegendő

egyetlen élőt elnémítani.

Már távozóban, épp hogy odavésem

a meleg űr falára a nevem.

Ha netalán egyszer közébük állnék,

megkeresem majd és emlékezem.

4

Künn már az éj. Csecsemők éjszakája.

Megismételhetetlen nyugalom.

Álom, mely lassan engem is elaltat.

A kicsinyek nagy álmát alhatom.

Ha valahol, itt mindent elfelejtek,

míg ide is majd megjön a világ,

a zűrzavaros expedíció,

hozva házanépét és vagyonát,

a szutykos és a vad szomoruságot,

a szeretőit és a szenvedélyt,

mindazt, mi eddig is nyomoruság volt,

a semmiséget hozza mindenért!

Hoz kismadarat ketrecben és majmot,

csodálkozhatsz a zajos meneten,

majd szétszednek és megismered őket,

én gyűlölöm őket, mert ismerem.

5

Elhagylak akkor szép sivatagom,

nem várhatom be üldözőimet!

Kezdődhetik előlről bujdosásom,

keserűségem kapkodva siet.

Az első csillag! – ezt is ismerem,

hányódtatásunk zord íródeákja.

Épp akkor lát meg, mikor búcsuzunk.

6

Először nézel a mi éjszakánkba.

