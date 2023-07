A HÉT VERSE – Reményik Sándor: Márta és Mária

MÁRTA ÉS MÁRIA

Menjetek, dolgos férfi-Márták,

Sürögjetek és forgolódjatok

Az ezer-ügyű élet piacán.

Nekem csak egy a „szükséges dolog”.

Én a jobbik részt választottam.

Ó, ez is harc, ó, ez is birkózás,

Ó, ennek is van verejtéke, vére,

De azt nem látja földi szem,

Az bent folyik, az lent folyik a mélybe’.

Kifele csak kristálycsilláma van.

Menjetek, dolgos férfi-Márták,

Várjanak rátok asszonyi karok,

Viruljon rátok gyermek mosolya,

Én mindezekből mit sem akarok.

Nem kell, nem kell! Már el vagyok jegyezve.

Jegyes vagyok. Ha erény ez: erénnyel,

És ha bűn: hát bűnnel!

A gyűrűs ujjamon egy láthatatlan

Szivárványból vert karikagyűrűvel,

Nem árul ilyet földi ékszerész.

Menjetek, dolgos férfi-Márták,

Száz apró gondba, kéjbe elmerülten.

Én az én drága Mesteremnek,

Az örök Szépnek lábaihoz ültem,

Én, engedelmes, boldog Mária.

(1923. december 25.)



Kép: Velázquez: Krisztus Márta és Mária házában (1620 körül)

