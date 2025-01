A HÉT VERSE – Sík Sándor: Újévi reménykedés

ÚJÉVI REMÉNYKEDÉS

Hóval jöttél, fiatal esztendő,

Csupa fehér vagy, szép-, jóra kelendő.

Napos és fehér, – ó ha az is volnál,

Naposabb, fehérebb a fekete ónál!

Szép hó, fényes, hűvös és metsző,

(Az üdvös értelem rokonának tetsző)

Jó melegítő, tiszta fehérség,

Borítsd be a rossz föld keserű kérgét!

Borítsd be, borítsd be, burkold el, öleld meg,

Holt-eleven szíve hátha fölenged.

Kripta-ürén a kifagyott mélynek

Hátha még pihegő magok is élnek.

Hisz felszakad egyszer a becstelen tél is!

Vérben és mocsokban ha százszor vetél is,

Egyszercsak, mégiscsak megjön a jövendő.

Hátha te lennél az, fiatal esztendő?

Hátha te lennél az, aki elbontod

Fejünk felől a fekete boltot,

Butaság fekete fellegei gátját,

S eget érhet újra az igaz imádság.

Kiálts, ne hallgass, igazak imája,

Hallja az Isten, hallja, kívánja!

Visszalengő hózivatar, pelyhezd az égre,

Zizegjed, zúgjad: szeretet, béke!

Nektek is, népek gyilkosai, balgák,

Kiérzi az Isten szívetek hangját.

Amit kimondani magatok se mertek,

A szegény nyomorult, vacogó lelket.

Bélpoklos hazugság üvöltésén által

A pőre szív az, mit az Isten áthall:

„Ments meg, ó ments meg magunktól minket,

S átkozott magunktól szegény mieinket!”

Ó hallom, hallom az ember hangját,

Élők és hullák sírják, sikongják:

„Kit ember-okosság beteg ördöggé tett,

Mentsd meg önmagától az emberiséget!”

Fekete földön újévi fehérség:

Zsibbadt szívünkben csecsemő reménység.

Isten, éveket, szíveket teremtő,

Teremtsen újjá ez az újesztendő!



Kép: Borsodi Heni



Magyar Kurír