A HÉT VERSE – Szabó Lőrinc: A megyjegyzett ütem

Kultúra – 2026. július 4., szombat | 20:30
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Az ihlet és az alkotás titkába vezet be Szabó Lőrinc e verssel, a Tücsökzene 108. darabjával, melyben felidézi első versei születését. „A vonat írta őket, meg a nyár…” – olvassuk. Első volt a taktus, az ütem, ezek hozták felszínre és alakították verssé a képeket.


A MEGJEGYZETT ÜTEM

Az első vers, s néhány társa, amit
Ohat-pusztakócstól Debrecenig
írtam, népdal volt: s a sin ritmusa
hozta ki őket, nem én, annyira,
hogy témájuk is a halászlegény
volt a ringó Balaton tetején,
meg a csárda s a jólismert betyár.
A vonat írta őket, meg a nyár,
mondom, s a rettenetes unalom,
én mégis meglepődtem magamon,
hogy mit tudok: fölrémlett valami,
hogy ha lelkét az ember ráteszi
a taktusra, hát az viszi tovább…
Otthon Zoli azt mondta: marhaság!
Így aztán eldobtam a verseket,
felejtettem a kísérletemet,
s csak azt jegyeztem meg, hogy az ütem,
ha akarom, ott van a nyelvemen.


Kép: Borsodi Heni

Magyar Kurír

#A hét verse #irodalom #istenkeresés #művészet

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