A HÉT VERSE – Szabó Lőrinc: A megyjegyzett ütem



A MEGJEGYZETT ÜTEM

Az első vers, s néhány társa, amit

Ohat-pusztakócstól Debrecenig

írtam, népdal volt: s a sin ritmusa

hozta ki őket, nem én, annyira,

hogy témájuk is a halászlegény

volt a ringó Balaton tetején,

meg a csárda s a jólismert betyár.

A vonat írta őket, meg a nyár,

mondom, s a rettenetes unalom,

én mégis meglepődtem magamon,

hogy mit tudok: fölrémlett valami,

hogy ha lelkét az ember ráteszi

a taktusra, hát az viszi tovább…

Otthon Zoli azt mondta: marhaság!

Így aztán eldobtam a verseket,

felejtettem a kísérletemet,

s csak azt jegyeztem meg, hogy az ütem,

ha akarom, ott van a nyelvemen.



Kép: Borsodi Heni

Magyar Kurír