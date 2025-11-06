A hétvégétől újra látogatható a veszprémi érseki palota

Új keretet és restaurált felületet kapott a Szent Család-kép, amelyen ritka ikonográfiával Szent József ölében jelenik meg a Kisjézus; a háttérben műhelyjelenet, finom barokk részletekkel.

A palotában a történeti enteriőr nem „múzeum-díszlet”: az épületet saját bútoraival és műtárgyaival rendezték be. A termekbe ezek fokozatosan kerülnek vissza, ahogy egy-egy restaurálás elkészül, újabb és újabb képek és bútorok kerülnek vissza a korábbi helyükre.

A palotában igazán különleges látvány a szalonsor és enfilade: végiglátni a termek tengelyén. Felfedezhetik a látogatók a veszprémi püspökök „kézjegyét” is a palotán: Padányi-Biró Mártontól Koller Ignácon és Hornig Károlyon át Mindszenty Józsefig.

Találkozni Szent Imre-tematikával, láthatók ferences kisplasztikák, barokk és empire bútorkincsek, és olyan különlegességek, mint egy velencei tükör, rokokó konzolasztal és reneszánsz táblakép, valamint figyelemre érdemesek a 19–20. századi főpapi enteriőrök is.

A palota vezetéssel, a várséták keretében látogatható, erről ITT található bővebb információ.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír