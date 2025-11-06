A hétvégétől újra látogatható a veszprémi érseki palota

Kultúra – 2025. november 6., csütörtök | 12:35
6

Hosszú évek után november 8-án ismét megnyílnak a látogatók előtt a veszprémi érseki palota termei. Nemcsak a megújult tereket láthatják az érdeklődők, hanem abba a folyamatba is bepillantást nyerhetnek, amelynek köszönhetően a várnegyedben zajló hatalmas ívű felújítási munkálatok részeként, több száz műtárgy restaurálása révén a palota fokozatosan visszanyeri eredeti, méltóságteljes fényét.

Új keretet és restaurált felületet kapott a Szent Család-kép, amelyen ritka ikonográfiával Szent József ölében jelenik meg a Kisjézus; a háttérben műhelyjelenet, finom barokk részletekkel.

A palotában a történeti enteriőr nem „múzeum-díszlet”: az épületet saját bútoraival és műtárgyaival rendezték be. A termekbe ezek fokozatosan kerülnek vissza, ahogy egy-egy restaurálás elkészül, újabb és újabb képek és bútorok kerülnek vissza a korábbi helyükre.

A palotában igazán különleges látvány a szalonsor és enfilade: végiglátni a termek tengelyén. Felfedezhetik a látogatók a veszprémi püspökök „kézjegyét” is a palotán: Padányi-Biró Mártontól Koller Ignácon és Hornig Károlyon át Mindszenty Józsefig.

Találkozni Szent Imre-tematikával, láthatók ferences kisplasztikák, barokk és empire bútorkincsek, és olyan különlegességek, mint egy velencei tükör, rokokó konzolasztal és reneszánsz táblakép, valamint figyelemre érdemesek a 19–20. századi főpapi enteriőrök is.

A palota vezetéssel, a várséták keretében látogatható, erről ITT található bővebb információ.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #egyházművészet #épített örökség #kiállítás #programok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató