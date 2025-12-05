A hit hegyeket mozgathat – Átvették az oklevelet a Mustármag vezetőképzőben végzett fiatalok Egerben

Köszöntőjében Vizi János ifjúsági referens elmondta, hogy egyre több olyan fiatal van, aki az ifjúságpasztorációban szeretne kortársai között tevékenykedni. Ezek a fiatalok egy kétéves képzés keretében havonta két hétvégén sajátították el azokat az ismereteket, fejlesztették készségeiket, amelyeket a gyakorlatban is életre váltottak. A képzés elvégzéséről oklevél tanúskodik.

A szentmisét Lóczi Tamás, az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa mutatta be. Prédikációjának elején az apró mustármag erejének kontrasztjáról beszélt. A hívő embereknek olyannak kell lenniük, akik hordozzák és ki tudják bontakoztatni, meg tudják valósítani a mustármag képességeit.

Arra biztatta a fiatalokat, bármilyen területen kezdik is meg közösségépítő tevékenységüket, bátran menjenek az emberek közé, és hirdessék Isten üzenetét. Ahhoz, hogy hitelesen tegyék ezt, szükség van élő istenkapcsolatra, szentáldozásra, szentségekhez járulásra, szentségimádásra.

A római utótalálkozó résztvevőihez szólva Lóczi Tamás atya felidézett néhány emlékezetes pillanatot, valamint rámutatott, hogy komoly üzenete van, hogy a szentévben vettek részt ezen a találkozón. Azt a lelkesedést, amit ott átéltek, sugározzák a környezetükben, munkahelyen, iskolában, családban, mert küldetésük mindenkihez szól – buzdított.

A szentmise olvasmánya Dániel könyvéből a világ végével kapcsolatos szörnyekről szólt. A az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa arra hívta fel a figyelmet, hogy a „vadállatokat” nem kint kell keresnünk, hanem saját magunkban.

A közömbösség, bátortalanság, szorongás, félelmek, aggodalmak tönkre tudják tenni az életünket. Az örömhír arról szól, hogy ezeket vadállatokat mi teremtjük, de Jézus segítségével fel tudunk emelkedni ezek lehúzó örvényéből. A fiatalok küldetése arról szól, hogy ezt a látásmódot továbbadják a környezetükben.

A szentmise végén Lóczi Tamás átadta a Ternyák Csaba egri érsek által aláírt oklevelet a vezetőképzőt végzett fiataloknak. A szentmise zenei szolgálatát a Chords ének- és zenekar látta el.

Balogh Emese Emma elmondta: nagyon hasznos volt számára a képzés, ahol új embereket ismert meg, feltöltődött és rengeteget tanult mások nézőpontjából, világlátásából. Tudását arra szeretné felhasználni, hogy biztasson másokat is, bátran nyissák meg szívüket Isten felé, és vallják meg hitüket.

Bögös Dániel küldetésének középpontjában az a bizonyosság áll, hogy Jézus vágyik a velünk való kapcsolatra. Elmondta, bármilyen nehézség van az életben, Ő hatalmas támaszt ad nekünk, aktív kapcsolatban akar velünk lenni, hatalmas szeretettel tölt el bennünket. Dániel szívügye, hogy ezt továbbadja minél több fiatalnak.

A római zarándoklat utótalálkozóján részt vevő fiatalok a nap folyamán felidézték élményeiket; összefoglalót hallottak Leó pápa beszédeiből, amelyet kiscsoportban feldolgoztak, így újabb megerősítést kaptak hitben és lelkesedésben.

A napot kötetlen beszélgetéssel zárták, valamint megcsodálhatták a várost az egri bazilika tornyából.

Szerző: Pap Ildikó

Fotó: Balogh Ferenc

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír