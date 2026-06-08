A hit, a tudás és a közösség ünnepe – Középiskolai hittanversenyt rendeztek Nyíregyházán

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola falai között különleges találkozásnak lehettünk tanúi: az ország különböző pontjairól középiskolás fiatalok érkeztek, hogy részt vegyenek a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittanverseny országos döntőjén.

Az idei verseny témája – „Görögkatolikus egyházunk nyelvezete, rítusunk gazdagsága” – arra hívta a résztvevőket, hogy mélyebben megismerjék és felfedezzék egyházunk liturgikus örökségének szépségét és gazdagságát. A megmérettetésre összesen 43 csapat nevezett az ország különböző középiskoláiból, egyházközségeiből.

A döntő napja közös imaórával kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a főiskola nagykancellárja vezetett. Az imádság légköre méltó lelki alapot adott a versenyhez, emlékeztetve minden jelenlévőt arra, hogy a keresztény ember számára a tudás és a bölcsesség forrása végső soron maga Isten.

A résztvevőket ezt követően Galambvári Péter rektor köszöntötte, aki beszédében a hiteles tudás, az elkötelezett tanulás és a közösségformáló találkozások jelentőségét hangsúlyozta. A versenyzők, felkészítő tanáraik és a jelen lévő vendégek számára egyaránt megerősítést jelentett, hogy

a hittan nem pusztán tantárgy, hanem olyan út, amely személyes találkozáshoz vezet Krisztussal és az Egyház élő hagyományával.

A döntő ünnepélyes megnyitóján Inántsy-Pap Ágnes, a verseny főszervezője köszöntötte a résztvevőket. A Példabeszédek könyvének szavaival emlékeztette a fiatalokat: „A bölcsesség kezdete az Úr félelme” (Péld 9,10). A gondolat különös hangsúlyt kapott ezen a napon, hiszen a verseny célja nem csupán az ismeretek számonkérése volt, hanem annak felismerése is, hogy

a hitből fakadó tudás képes formálni az ember gondolkodását, kapcsolatait és egész életét.

A verseny feladatai sokoldalúan szólították meg a fiatalokat. Az írásbeli tudáspróba mellett kreatív és digitális kommunikációs feladatok is voltak, amelyek lehetőséget adtak arra, hogy a résztvevők korszerű eszközökkel és saját nyelvezetükön fogalmazzák meg az evangélium örök üzenetét. A szervezők célja az volt, hogy a hagyomány és a jelenkor találkozása révén a fiatalok megtapasztalják: hitünk kincsei ma is élő és megszólító valóságot jelentenek.

A nap végén ünnepélyes eredményhirdetésre került sor. A díjakat Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke adta át a legeredményesebb csapatoknak.

Az országos döntő dobogós helyezettjeinek névsorát ITT olvashatják.

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola számára a hittanverseny minden évben több mint megmérettetés: találkozás a jövő nemzedékével, lehetőség a hit átadására és közösségeink megerősítésére. A döntő résztvevői tanúságot tettek arról, hogy a fiatalok körében ma is él az érdeklődés egyházunk öröksége, liturgikus hagyományai és lelki értékei iránt.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye; Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Inántsy-Pap Ágnes

Fotó: Farkas Friderika; Vándor Ilka

Magyar Kurír