A hit védelme és a szegények tisztelete – Ferenc pápa a máltai lovagrend nagyköveteivel találkozott

Ferenc pápa a lovagrend nagyköveteihez intézet beszédében az alapító, Boldog Gellért célkitűzésére utalt, Isten dicsőségének elősegítésére és a rend tagjainak megszentelésére, aminek útja: „tuitio fidei et obsequium pauperum”, vagyis a hit védelme és a szegények tisztelete.

A szegények tiszteletét úgy fejezte ki a lovagrend, hogy „beteg uraknak” nevezte az ápoltjait, és ebben a szolgálatukban a tagok valójában Jézust szolgálták. Ő a szenvedése előtt a betániai Máriától megkapta a tiszteletet, az illatos és értékes olajjal való megkenést. Krisztus elfogadta ezt a gesztust, és a felháborodott tiltakozással szemben jelezte, hogy azt ő a temetésére szánt szeretetgesztusként értelmezi, és még hozzáfűzte, hogy „szegények mindig lesznek veletek”. Ezért is kell a szegények szolgálatát szeretettel és alázattal, minden hivalkodás nélkül végeznünk – ajánlotta a pápa.

Az evangélium azt is megjegyzi még Mária gesztusáról, hogy Jézus szerint „az egész világon, ahol csak hirdetni fogják ezt az evangéliumot, az ő emlékezetére elbeszélik majd azt is, amit tett” (Mt 26,13). Ezzel Krisztus összekapcsolta az evangélium hirdetését a szegények szolgálatának dicséretével. Amikor tehát a legkisebbekhez, a betegekhez, a szenvedőkhöz közelítünk, emlékezzünk arra, hogy mindez Jézus együttérzésének és gyengédségének a jele, amely által a lovagrend munkája nemcsak humanitárius jellegű – mint sok más intézmény érdemi munkája –, hanem vallásos cselekedet, amely Istent dicsőíti a leggyengébbek szolgálatában, és tanúskodik az Úr irántuk való szeretetéről.

A Szentatya elismeréssel szólt a lovagrend diplomáciai tevékenységéről is, amelyet a világ számos részén, 113 országban és 37 nemzetközi szervezetben végez mint szerzetesrend. Ha nem az lenne a célja, hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről a rászorulók iránt, akkor nem lenne értelme, hogy mint szerzetesrend működjön. Valójában azonban nincs két különböző valóság: a szuverén máltai lovagrend, amely a nemzetközi szeretetszolgálatért felel, másfelől pedig a lovagrend mint szerzetesi intézmény. Ezért nem lehet egyértelműen megkülönböztetni a nagymestert mint a rend vezetőjét a szerzeteselöljárótól.

A lovagrend a legfőbb moderátora vezetésével a sajátos történelmi körülmények miatt nemzetközi státuszt is szerzett, így jöttek létre az első „nagykövetségek”. Ezért a nagymester legfelsőbb moderátori tisztségéhez a szokásos kötelességek és jogok mellett nemzetközi vonatkozású feladatok is társultak. A lovagrend alapszabálya szerint a szuverenitás funkcionális jellegű, vagyis a „hit védelme és a szegények tisztelete” megvalósulását szolgálja, ezért születik meg. A XII. Pius pápa által felállított bíborosi törvényszék ítélete szerint a lovagrend „egy szerzetesrend, amelyet a Szentszék hagy jóvá”, továbbá „az intézmény szuverén rendi minősége funkcionális jellegű, vagyis arra irányul, hogy biztosítsa a rendnek céljai elérését és fejlődését a világban”, amiért is „a Szentszéktől függ”.

A lovagrend így a nemzetközi összefüggésben az apostoli szolgálat eszköze, és mint szerzetesrend a Szentszéknek alá van rendelve és engedelmességgel tartozik a pápának mint minden szerzetesrend legfelsőbb vezetőjének (vö. CIC 590). Ezért fontos, hogy a rend diplomáciai képviselője és a pápa helyi legátusa között gyümölcsöző együttműködés jöjjön létre. A lovagrendnek a pápához fűződő köteléke nem korlátozza a saját szabadságát, hanem olyan biztosítékot jelent, mely Péter megbízatásában fejeződik ki a legnagyobb jó elérése érdekében. A máltai lovagrend függése a Szentszéktől nem csökkenti diplomáciai képviseleteinek jelentőségét, ami elősegíti a rend apostoli-karitatív tevékenységének és „humanitárius diplomáciájának” sikeresebb működését – zárta Ferenc pápa a beszédét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír