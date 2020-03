A járvány alatt is nyitva tart a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan betegeket fogadó rendelője

A döntésre azért volt szükség, mert a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a hajléktalanszállókon is felvételi zárlatot rendeltek el, így kellett egy hely, ahol az utcán éjszakázó, ám a hideg elől menedéket kereső embereket néhány éjszakára még elhelyezhetik a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. A járvány miatt szükségessé vált korlátozó intézkedések a hajléktalanokat ellátó egészségügyi intézmények működését is érintik, a szeretetszolgálat Batthyány téri egészségügyi centruma azonban továbbra is fogadja a fedél nélkül élőket.

A fővárosi Batthyány téri központban 24 órában működő, hajléktalan betegeket ellátó egészségügyi centrumban új eljárási protokoll szerint fogadják a betegeket. A rendelés folyamatosan zajlik, az intézményt mostanában is napi 20–40 beteg keresi fel.

A rendelőbe érkező valamennyi beteg esetében azonnali testhőmérséklet-ellenőrzést végeznek és a koronavírus-fertőzés kapcsán összeállított kérdőíves felmérést töltenek ki a vizsgálat kezdete előtt. Békási Sándor intézményvezető tájékoztatása szerint a járvány idejére felfüggesztették a főváros forgalmas csomópontjait felkereső mozgó orvosi rendelő működését, az orvosi ellátásra szoruló hajléktalan betegeknek be kell jönniük a Máltai Szeretetszolgálat központjába. A nem sürgős eseteket, például aki csupán gyógyszereit jött felíratni, vagy itt veszi át az általa szedett gyógyszereket, úgy szolgálják ki, hogy közben ne találkozzon a többi beteggel.

Az elmúlt napokban két beteg mutatott olyan tüneteket, amit az előírások alapján az orvosnak jelenteni kellett. Őket haladéktalanul elkülönítették, a gyanú azonban nem igazolódott. Az intézményvezető főorvos szerint elképzelhető, hogy a jövőben gyakrabban találkoznak gyanús esetekkel, ezekre már felkészülten reagálnak munkatársaik.

Békási Sándor szerint a hajléktalanokat fogadó háziorvosi rendelőbe sok olyan beteg is érkezik, akinek az előéletéről semmit nem tudnak, ezért az ambuláns ellátást nyújtó intézmény fokozott kockázatú helyszínnek számít. A dolgozók egyéni védőfelszerelést viselnek, és gyakran végeznek fertőtlenítő takarítást is. A rendelő a közeljövőben az épületből egy konténerbe költözik át, amit egyszerűbb lesz fertőtleníteni, és ezáltal a betegekkel való kapcsolat is biztonságosabbá válik.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

