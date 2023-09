A jelen kor csatornáin, a ma embere nyelvén – Kerekasztal-beszélgetés a KATTÁRS-on a kommunikációról

A kerekasztal-beszélgetés meghívott résztvevői Kuzmányi István, a Magyar Kurír internetes portál és az Új Ember hetilap főszerkesztője, Herendi Gábor, Veszprém Televízió ügyvezető-főszerkesztője, valamint Vezér Dávid, a Veszprém-Balaton Keresztény Kultúrájáért Alapítvány kurátora volt. Őket kérdezte hitükről, hivatásukról, kommunikációhoz való kapcsolatukról, és a jövővel kapcsolatos meglátásaikról Loószné Dömötör Enikő, a Veszprémi Érsekség irodavezetője.

Rendhagyó módon a beszélgetőpartnerek – akiket más-más formában ugyan, de a kommunikációs terület kapcsol össze – egy-egy személyes, életükből felidézett eseményen keresztül mutatkoztak be, amelyek révén a hallgatóság egyfelől megtudhatta, hogyan is kerültek arra a munkaterületre, amelyen ma tevékenykednek, másfelől az is kiderült, saját maguk számára milyen jelentőséggel bír hivatásuk, honnan merítenek hozzá erőt a mindennapokban, s hogy hogyan látják annak közeli múltját és jövőjét.

Az már az első körben kiderült, hogy a hit, és azon felül is a hit megvallása mindannyiuk életében markáns szerepet kap, amelyre lehetőség is nyílik a betöltött pozícióikban.

Így válik a munka hivatássá, és végsősoron küldetéssé is, hiszen a platform csak csatorna, az üzenet azonban, amit közvetít, az evangélium szellemében születik meg és adódik tovább.

A beszélgetőpartnerek egyetértettek abban, hogy mindezt nem csak lehet a hétköznapok szintjén tudatosan is megélni, hanem szükséges is, hiszen így lehet valóban tevékeny részesévé válni az örömhír megélésének és továbbadásának, amire alapvetően mindenki meghívást kapott. Tehát felelősség is kinek-kinek a saját szakterületén felmutatni és megőrizni azokat az értékeket, amelyek révén ez teljesülhet.

Kuzmányi István felhívta a figyelmet, hogy erre különösen is fontos hangsúlyt fektetni napjainkban, amikor egyre tágul az információk univerzuma, miközben – a látszat ellenére – a csatornák egyre szűkülnek.

Míg 10-15 évvel ezelőtt válogathattunk a napilapok, hetilapok, sport- és életmódmagazinok között, ma jóval kevesebb van jelen a „piacon", alig néhány orgánum rentábilis, azok is beszorított keretek között működnek, mert számos tényező befolyásolja tartalmukat. Az információ, híráradat ugyanakkor parttalan.

A kommunikációs- és sajtóműfajok közötti, korábban egyértelmű határok mára elmosódtak, szerzők nélküli véleménycikkek születnek, beszámolók helyett riportok készülnek, amelyekben a tényeknél előrevalóbb a cikk írójának saját meglátása,

a nagy rohanásban az interjúalanyra pedig már nem is kíváncsi a kérdező, aki kérdezve állít, csakhogy túlessen a beszélgetésen – vagy hogy az előre eltervezett fókusz másfelé ne forduljon.

A főszerkesztő szerint ennek többek között az is az oka, hogy nem figyelünk oda egymásra, s egyre kevésbé vagyunk kíváncsiak a másikra. Ezt a tendenciát volna jó felismerni és lehetőségeinken belül visszaszorítani. Nem arról van szó, hogy minden rossz, amit az elmúlt évtized rohamléptekkel hozott, s ami még előttünk áll. Nagy lépés volt például, amikor a pápai Twitter-fiókot létrehozták, mert XVI. Benedek felismerte, hogy a ma emberével azon a platformon és azon a nyelven kell kommunikálni, amelyre nyitott, amit befogad, s amelyet ért. Akár a közösségi média is állhat az evangelizáció szolgálatában.

Az arányokra kell nagyon odafigyelni és az üzenet minőségére.

Ehhez a gondolathoz csatlakozva Vezér Dávid felidézte, a Veszprém-Balaton Keresztény Kultúrájáért Alapítvány is azzal a céllal született meg annak idején, hogy híd, összekötő kapocs lehessen a társadalom különböző rétegei, fiatalok, idősek, hívők, nem hívők között. Kapkodni, látványos eredményeket hajszolni lehet, csak nem érdemes.

Az emberek vágynak is arra, hogy megtalálják az utat egymáshoz, ezért pedig a maga helyén mindenki tehet. Néha nem gondoljuk, hogy nem vagyunk képesek kaput nyitni a másiknak, utat mutatni, pedig nem véletlenül kapjuk a feladatainkat és éppen ott, ahol. És ha beleállunk, ha elhisszük, hogy igenis személyes meghívásunk van az örömhírt terjeszteni, akkor bizony minden kegyelmet meg is kapunk ehhez. Fontos ugyanakkor, hogy ne azonnal akarjunk mindent.

Ha túl nagy a zaj, ha kérdéseink vannak, tanácstalanná válunk, teremtsünk csöndet és próbáljunk meg befelé figyelni.

Herendi Gábor, a Veszprém Televízió ügyvezető-főszerkesztője kapcsolódva beszélgetőpartnereihez kiemelte, a világ olyannyira rohan, hogy miközben loholunk az események, történések, hírek, pletykák után, félúton a legfontosabb értékeinket szórjuk el.

Néha felmerül benne, hogy vajon internet nélkül mennyire lassulnánk le, mit is kezdenénk magunkkal, ha egyszer csak nem volna többé lehetőségünk mindenről azonnal, valós időben tájékozódni? A televíziózásnak ez egyébként is komoly kihívása, ezért különösen is fontos, hogy a válogatásnál a valódi értéket képviselő műsorok, események kerüljenek túlsúlyba.

Választhatunk, minek adunk nagyobb publicitást, és ezekben a választásokban válik kiemelten hangsúlyossá az az értékrend, amit keresztényként képviselünk, és amelyet kötelességünk is közvetíteni.

Loószné Dömötör Enikő maga is évtizedek óta kapcsolódik az egyházmegyei kommunikációhoz valamilyen formában, korábban hosszú éveken át a pécsi püspökség kötelékében dolgozott ezen a területen, jelenleg pedig a veszprémi érsekség ezirányú tevékenységét koordinálja. Elmondta, hogy a meghívott vendégek mindegyikével személyesen és szakmailag is kifejezetten jó és gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak, „egy irányba néznek”, ami azért is fontos, mert

minél többen vállalnak közösséget az örömhír terjesztésében és tesznek tanúságot bizonyos értékek mellett, annál vonzóbbá is tudnak ezek az értékek válni, és mutathatjuk meg, hogy ezekben az értékekben valóban van perspektíva, remény és jövő.

Emlékeztetett, a KATTÁRS idei jelmondata – „Erősek a reményben” – is erre utal.

Ebben van feladatunk, és nem szabad megijedni a jelen kihívásaitól, amelyekről ma még ugyan nem tudhatjuk biztosan, hová futnak ki, de az biztos, hogy nem maradunk magunkra és nem sodorhat el bennünket az ár, ha hűek vagyunk ahhoz, aki az időnek is Ura.

A beszélgetés zárásaként XVI. Benedek Csend és szó: az evangelizáció útja címmel írt pápai üzenetéből idézett, amelyet a tömegtájékoztatás 46. világnapjára fogalmazott meg.

„A csend a kommunikáció szerves része, e nélkül nem léteznek tartalomban gazdag szavak. A csendben jobban meghalljuk és jobban megismerjük önmagunkat, megszületik és elmélyül a gondolat, világosabban megértjük, mit is szeretnénk mondani, vagy mit várunk a másiktól és eldöntjük, hogyan fejezzük ki magunkat. Hallgatásunk lehetővé teszi a másik személynek, hogy beszéljen, hogy kifejezze önmagát, nekünk pedig azt, hogy ne ragadjunk le saját gondolatainknál és szavainknál a másikkal való véleménycsere híján. Így lehetőség nyílik egymás meghallgatására és teljesebb emberi kapcsolatok születhetnek. A csendben érhetők tetten például az egymást szerető emberek közötti kommunikáció leghitelesebb mozzanatai: a gesztus, az arckifejezés, a test, mind olyan jelzés, amely kifejezi a személyt. A csendben beszél az öröm, az aggodalom, a szenvedés. Ezek éppen a csendben találnak különösen intenzív kifejeződési formát.

A csendből tehát még igényesebb kommunikáció ered, amelyben szerepet játszik az érzékenység és az a meghallgatásra való képesség, amely gyakran megmutatja az egymás közötti kapcsolat mélységét és természetét.

Ott, ahol bőséges a mondanivaló és az információ, a csend elengedhetetlenné válik ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni azt, ami fontos, attól, ami fölösleges vagy mellékes. Ha mélyen elgondolkodunk, az segít felismernünk, hogy van kapcsolat azok között az események között, amelyeknek első látásra nincs közük egymáshoz; segít értékelni és elemezni az átadott üzenetet. Ez pedig lehetővé teszi, hogy megfontolt és tárgyszerű véleményeket osszunk meg egymással, megalapozva ezzel egy hiteles, közös tudást. Ezért szükséges, hogy megfelelő környezetet, egyfajta „ökoszisztémát” hozzunk létre, amely egyensúlyt tud teremteni csend és szó, képek és hangok között.”

(A teljes üzenet IDE kattintva olvasható.)

Szerző: Horogszegi-Lenhardt Erika



Fotó: Merényi Zita



