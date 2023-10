A jeruzsálemi karitász munkatársait is kitelepítették az Izrael elleni támadások miatt

A jeruzsálemi karitász helyzetjelentése alapján a Hamász október 7-én meglepetésszerű támadást indított, több ezer rakétát bevetve, és többtucatnyi fegyveres tört be a Gázai övezetből a határhoz közel fekvő izraeli településekre. Katonák mellett civilek is áldozatul estek, és a terroristák sokakat túszul ejtettek. Válaszul Izrael hivatalosan is hadiállapotot hirdetett, és rakétákat indított a Gázai övezetbe. Jelenleg minden ciszjordániai ellenőrzőpont le van zárva, a Jeruzsálem óvárosába vezető összes kapu is. Mint írták: „A kelet-jeruzsálemi óváros hagyományos piaca jellemzően helyiek, zarándokok és turisták nyüzsgésétől teli. Ma azonban egy kihalt szellemvárosra hasonlít.”

Jelenleg legalább öt Gázai övezet melletti város kiürítése folyik, és az ENSZ jelentése szerint több mint 123 ezer palesztin kényszerült lakóhelye elhagyására a folyamatban lévő konfliktus miatt. A Caritas Jerusalem munkatársai közül is többen a kitelepítettek között vannak. Az egyik család a gázai Szent Család-templomban talált menedéket, a másik egy iskolában, mert az otthonukat elpusztították. Volt olyan család is, akik rokonokkal költöztek össze, miután teljesen lerombolták a házukat.

Elővigyázatosságból a Caritas Jerusalem felfüggesztette működését a Gázai övezetben, hogy biztosítsa munkatársai biztonságát, és ideiglenesen bezárta a fenntartásában működő egészségügyi központot. Ugyanakkor személyzeti támogatási programot indított, hogy létfontosságú segítséget és szolidaritást nyújtson a Gázai övezetben dolgozó munkatársaknak.

A Caritas Jerusalem munkatársai jelenleg a túlélés és biztonságos működés feltételeit keresik. Mindemellett a vészhelyzeti tervüknek megfelelően készülnek, hogy orvosi csapattal, elsősegélycsomagokkal és alapvető gyógyszerekkel tudjanak segítséget nyújtani, amint a helyzet tisztázódik.

A helyi szervezetek és a harcok következtében szükséget szenvedők rá lesznek szorulva az összefogásra és a nemzetközi karitászhálózat segítségére is, így a magyar Katolikus Karitász is kész segítséget nyújtani és szolidaritásáról biztosítani a helyi szervezetet.

Imádkozzunk minden érintett biztonságáért és jólétéért!

A Katolikus Karitász online adományozási felületén, a legördülő menüben a „vészhelyzeti segítségnyújtás” opciót választva fogadja az erre a célra szánt felajánlásokat. Az adományok a Nemzetközi Karitász hálózatán keresztül jutnak majd el a rászorulókhoz.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Caritas Jerusalem

Magyar Kurír