A jezsuita rend kampányt társít az ENSZ-klímacsúcshoz

Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságának elnöke ökumenikus imádságra hív november 30-ára, amiről korábbi híranyagunkban bővebben is olvashatnak. „Az ENSZ éghajlati kérdések megvitatására szervezett idei csúcskonferenciájára különösen nagy várakozással tekintenek a szakemberek és a világ állapotáért aggódók. Részben azért, mert az úgynevezett párizsi megállapodás (COP21, 2015) óta nem történt különösebben elkötelezett lépés, részben pedig azért, mert egyre sürgetőbb jelek mutatják, hogy nagy szükség volna a nemzetek közötti határozott összefogásra és szigorúbb megállapodásokra a szegényebb és kiszolgáltatottabb országok, területek és emberek védelmében, illetve a jólét illúziójában tengődő régiók fogyasztásának visszafogására.”

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület kezdeményezésére a magyarországi egyházak ökumenikus teremtésvédelmi közössége, a református Ökogyülekezeti Mozgalom, az evangélikus Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport, a metodista egyház és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága közös imádkozásra hív minden keresztény közösséget. Az általuk készített háttéranyag segít eligazodni az alapvető fogalmak és dokumentumok gyűjteményében, valamint a témához.

A teremtett világ védelme a Jézus Társasága aktuális apostoli preferenciáinak is fontos része, így a klímacsúcsra az európai jezsuita provinciálisok konferenciája által működtetett Jesuit European Social Centre is készül: az általuk indított – magyarul is elérhető – honlapon tájékoztatnak az éghajlatváltozással összefüggő kérdésekről és kampányolnak amellett, hogy a világ vezetői vegyék komolyan ezeket a kihívásokat. Szent Ignác-i lelkiségű intézmények konkrét lépéseket is szorgalmaznak közös nyilatkozatukban.

Forrás és fotó: jezsuitak.hu



