A jézusi szeretetet tanulni kell – Marton Zsolt püspök mutatta be a házasság hete záró szentmiséjét

A központi programok fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István volt.

A házasság hetét lezáró szentmisén Marton Zsolt, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke mondott homíliát.

„A hegyi beszéd úgy mutatja be Jézust mint az új Mózest. Az Ószövetségben Mózes, miután átvette a Tórát, lejön a hegyről, és így hirdeti ki a törvényt a népnek. Jézus azonban fent marad a hegyen, és ő maga hirdeti ki az új szövetség szeretettörvényét. A hegyi beszéd az Újszövetség alkotmánya, nem véletlen, hogy a ma olvasott szakasz is alkalmazható a házasságra” – kezdte szentbeszédét Marton Zsolt püspök.

A lélektan által használt „rózsaszín szemüveg” és a „pszichológiai csomag” kifejezéseket a házasságra is lehet vonatkoztatni. Az első azt jelenti, hogy a házasság elején mindkét fél jobbnak látja a másikat, hajlamos szemet hunyni a másik hibái felett. Az utóbbi pedig arra utal, hogy egy kapcsolatba teljes személyiségével lép be az ember. Amikor pedig lekerül a rózsaszín szemüveg, könnyen idegenné, akár ellenséggé is válhatnak egymás számára a házastársak – mondta a főpásztor. –

A kapcsolat rendezéséhez, a megfelelő látásmód kialakításához szükség van a jézusi szeretetre, mely túlmutat az érzelmeken. Tudatos elköteleződést kíván, hogy gondolatainkat, tetteinket evangéliumivá tegyük.

A krisztusi szeretet, az evangéliumi beszéd és cselekedet még az ellenségszeretetre is képessé tesz. De a jézusi szeretetet tanulni kell. Az idei házasság hete mottója: „A szeretetbe kapaszkodva”. A házaspár akkor képes boldog házasságban élni, ha szüntelenül tanulja ezt a szeretet – hangsúlyozta a szónok.

„Ferenc pápa azt mondja, hogy a házasságra már gyermekkorban fel kell készülni. A tavaly nyáron Rómában megrendezett Családok X. Világtalálkozójának szép gyümölcse lett az a pápai dokumentum, mely a házasságra való felkészülésnek katekumenátusi jelleget ad – emelte ki a családreferens püspök. – Eszerint

a házasság előtt többéves felkészülési folyamatra van szükség, melynek csúcsa a jegyesoktatás.

A Katekumenális felkészítés a házasságra című dokumentum immár magyarul is olvasható. Ebben Ferenc pápa kifejezi, hogy új katekumenátusra van szükség a házasságra való felkészítésben, és sürgősen át kell ültetni a gyakorlatba azt, amit már a Familiaris consortio, Szent II. János Pál pápa apostoli buzdítása javasolt. »Amiként a katekumenátus a felnőtt keresztség szentségi folyamatának része, úgy a házasságra való felkészítésnek is a házasság teljes szentségi folyamatának szerves részévé kell válnia mint ellenszernek a semmis vagy hamar kudarcot valló házasságkötések elszaporodásának megelőzésére.«”

A Szentatya ezt így indokolja: „Az Egyház anya, és egy anya nem tesz különbséget gyermekei között… az Egyház sok időt, több évet szentel a papságra vagy a szerzeteséletre készülők felkészítésére, de kevés időt, csak néhány hetet a házasságra készülőkre. A papokhoz és a megszentelt személyekhez hasonlóan a házasok is az Anyaszentegyház gyermekei. Tehát az Anyaszentegyháznak igazságosságból fakadó kötelessége, hogy időt és energiát szenteljen azok felkészítésére, akiknek az Úr olyan nagy küldetést ad, mint a család.”

Miért kell ennyire komolyan készülni a házasságra? – tette fel a kérdést Marton Zsolt püspök. – Mert

a házasság a megszentelődés helye. Egyedül Isten az abszolút szent, de az embernek is törekednie kell a szentségre, meg kell próbálnia úgy szeretni, ahogyan Isten szeret.

A szentté válásra törekvés a legcsodálatosabb feladat, ami a házastársak előtt áll.

Ez azt jelenti, hogy újból és újból ki tudunk lépni önmagunk önző ragaszkodásaiból, és képesek vagyunk a másik felé fordulni. Isten szentté akar bennünket tenni. A házasságkötésben két szent, két élő templom köt szövetséget (vö. 1Kor 3,15–16).

„Kedves házasok! Amikor elhatároztátok, hogy összekötitek az életeteket, tudatos döntést hoztatok a szeretetbe kapaszkodva, Istenben és egymásban bízva. Amikor a házasság hetét ünnepeljük, akkor a ti Istentől megáldott szent kapcsolatotokat mint kincset szeretnénk felmutatni a világnak. Arra hívjuk a fiatalokat, hogy merjék választani a házasságot mint a párkapcsolat igazi, boldog útját” – zárta szentbeszédét Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke.

A szentmise végén köszönetet mondtak azoknak, akik a házasság hete szervezési és lebonyolítási munkájában részt vettek.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír