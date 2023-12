A jól termő fa – A 13. éve működő Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatról

„A Magyar Államkincstárnál szerzett tapasztalataimra építve – Seszták István – mára már főhelynök – atya mellett kezdtem el a feladatvégzésem 2011 januárjában” – emlékezett vissza a 2010-es alapításra Ungvári Sándor.

„Az első kilenc hónap nagyon gyümölcsöző volt, mondhatni, repülőrajtot vettünk a munka terén. A mi Szeretetszolgálatunk egy intézmények sokaságából összeálló rendszer. Az évek során volt, hogy intézményt alapítottunk, adtunk át, vettünk át, mondhatni, állandó kihívást adott és ad ez az életemnek. Mindemellett van egy olyan fenntartói csapatom, akiknek mindig munkát tudtam biztosítani az elmúlt tizenhárom év során, amiben voltak magasságok és mélységek, de együtt éltük meg, együtt éltük át, segítettük egymást jóban, rosszban. Most pedig ez a kör még inkább kiszélesedik. Ezekre mindre nagyon büszke vagyok. Fejlesztettünk is persze intézményről intézményre, de ott mindenhol van egy-egy vezető, aki ebben markáns szerepet játszik. Viszont azt érzem, hogy – minden ágát megnézve ennek a fának – ez egy olyan fa, mely tizenhárom éve terem, és jó gyümölcsöt terem” – összegzett Ungvári Sándor.

Hogy konkrétan az ő számára, az ő életében mit jelent a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, arra egy szóval válaszolt: „Családot.”

„Hiszem, hogy e tevékenységemnek köszönhetem a szerető feleségem, a két szép gyermekem; egy nehéz helyzetből kerültem akkoriban ki, azon segített át a Jóisten a Szeretetszolgálatunkkal. Az első szó, ami pedig ezek után az eszembe jut, az a hála. Dolgozni kell mindezért, de is hálás vagyok az Úrnak, hogy mindezt az utamba vezette, képesek talált rá, ez számomra mai napig óriási ajándék” – fogalmazott.

Ungvári Sándor a 2024-es évre is előre tekintett. „Amink megvan, azt meg kell őriznünk. Ez most a legfontosabb, de fejlesztésekben is gondolkodunk úgy az épületek terén, mint a munkatársak kapcsán. Ezen kívül pedig a támogatott lakhatás projektünket szeretnénk beindítani. Az infrastrukturális része már megvan, a célunk ezután feltölteni ellátottakkal ezt az intézményünket is. Valamint a debreceni Szent Matróna Görögkatolikus Ápoló-Gondozó Otthonban tervezünk idősgondozást integráltan megvalósítani a fogyatékos ellátás mellett” – osztotta meg terveit az igazgató.

Végül pedig üzent az adventre, karácsonyra is: „Ha a születésnapunkra, ha a karácsonyi ünnepkörre gondolok, a hála jut eszembe. Minden ünnep más ugyan, de abban talán megegyezhetünk, hogy a karácsony az, amikor le tudunk, vagy le kell tudnunk lassítani, hálát kell adnunk mindenért. Tegyük félre a földi gondjainkat, koncentráljunk az életünk legfontosabb dolgaira ebben az időszakban hálával.”

Forrás: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat



Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye (archív)



Magyar Kurír