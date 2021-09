A kapcsolatok embere – Vencser László aranymiséjét ünnepelték

Vencser László morálteológus a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet vicerektora volt, számos könyv szerzője. A kapcsolatteremtés állt határon túli tevékenységének középpontjában is, hiszen – főként Ausztriában szolgálva – emberek találkozhattak általa. Irodák vezetőjeként, bizottságok tagjaként segítette, hogy az adakozó támogatása jó helyre kerüljön, vagy hogy az idegen nyelvű pasztoráció nehézségei enyhüljenek. Kapocs múlt és jelen között is: a Jakab Antal Keresztény Kör alapító-társelnöke is azért lett, hogy az elődökről meg ne feledkezzünk.

Ausztriai otthonából, ahányszor csak teheti, hazajár szülőfalujába, Gyergyóditróba és Gyergyószentmiklósra, ahol a legszebb karácsonyokat, húsvétokat töltötte. Itt nem titulusai szerint emlegetik, hanem nevén szólítják az emberek, tudják, hogy

lámpagyújtogató; bátorító, pap ő mindörökké,

akit – Dávid György főesperes-plébános szerint –„az Úr jelenléte tesz képessé, hogy küldetését teljesítse”.

Vele ünnepeltek szeptember 18–19-én a gyergyószékiek a távolabbról érkezett meghívottak és a paptársak körében a szombati gyergyóditrói és a vasárnapi gyergyószentmiklósi – három templomban is megtartott – aranymiséjén.

A Gyulafehérvári Caritas a ma már harmincegy éves szervezet első igazgatójáért adott hálát – azért az emberért, aki a fordulat zavaros idején felismerte:

a szeretetnek cselekedetekben kell megmutatkoznia, az érkező segélyek útját irányítani kell, hogy célba érjenek, és építkezni kell akkor is, ha alkalmatlannak tűnik a gazdasági helyzet.

Vencser László kezdeményezőkészsége és kapcsolatai révén ünnepelheti idén alapításának huszonötödik évfordulóját a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthona és a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház is.

Paptársa, Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója így fogalmazott: „Vencser Lászlóval beszélgetve értettem meg jobban, mi az az emberség, mely megteremti a kapcsolatot.”

Szöveg: Balázs Katalin

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Caritas

Magyar Kurír