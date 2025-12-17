A karácsony ébressze fel az örömöt és békét – A pápa általános iskolai koncerten Castel Gandolfóban

A pápa, miután elhagyta a Villa Barberinit – ahová szinte minden hétfőn ellátogat, és keddig ott is marad –, meglátogatta az iskolát, melynek tornateremében rendezett zenei előadáson a gyermekek boldog karácsonyt kívántak a jelenlévőknek, és emlékeztették őket arra, hogy az igazi gazdagság nem az alapján mérhető, amit kapunk, hanem az alapján, hogy milyen békét tudunk teremteni magunkban és magunk körül.

A koncert az iskola tornatermében

A gyermekek, mind farmerben és fehér felsőben, rendezett sorban, egyenként foglalták el helyüket a lépcsőzetes színpadon. Izgatottan és mosolyogva kezdtek énekelni, és néhányan kézmozdulatokkal kísérték az énekeket, jelnyelven is kifejezve az ének mondanivalóját. Az Adeste fideles, a Joy to the world, a Noël Noël és az Astro del ciel dallamai és szavai betöltötték az ünnepélyesen feldíszített tornatermet, amely zsúfolásig megtelt szülőkkel, tanárokkal, az iskola dolgozóival, sőt jelen volt még Vincenzo Viva, Albano püspöke, Giordano Piccinotti, az Apostoli Szék Vagyonkezelőségének elnöke, valamint a pápa, aki az első sor közepén foglalt helyet.

A karácsony ébressze fel az örömöt és békét a szívben

„Csodálatos volt a karácsonyi énekeket olaszul, latinul, angolul és spanyolul hallgatni – mondta a pápa a koncert végén. – Hallgatva ezeket a gyermekeket ilyen sok nyelven énekelni, segít nekünk megérteni, hogy a karácsony hogyan ébreszti fel mindannyiunk szívében az örömöt és a békét. Kifejezte örömét a meghívás miatt is, amely „titokzatos módon érkezett” hozzá.

Tegyünk többet a békéért

Az egyik előadott ének szövegére utalva – Angyalok, akik szeretetet hoznak – a pápa rámutatott, hogy „ma este ezzel a gyönyörű zenével” maguk a gyermekek vittek szeretetet mindenkinek. Emlékeztetett arra is, hogy Szent Ágoston a zenéről azt mondta: „aki szeret, az énekel, mert annak a szíve igazán tudja, mi a fontos”. Isten mindannyiunknak meg akarta adni a szeretet ajándékát: ez a karácsony – hangsúlyozta a pápa. – Isten az, aki közel akart jönni hozzánk, különösen a legkisebbekhez. Kívánom, hogy ezt a lelkiséget, amelyet már ma este, a következő napokban és karácsonykor ünneplünk, a karácsony szeretetét, akár egész évben érezhessük és megélhessük. Egy másik ének refrénjét idézve – „karácsonykor többet tehetünk” – XIV. Leó elmondta: „Ez számunkra is nagy meghívás: tegyünk többet azért, hogy hirdessük a békét, a szeretetet és a világ egységét.”

Istent lássuk a legkisebbekben

Legvégül a pápa áldását adta a gyermekekre és családjaikra, majd együtt elimádkozták a Miatyánkot. „Isten mindannyiunkhoz közel akar jönni, hozzátok, szeretteitekhez és családjaitokhoz” – zárta beszédét, és mindenkit imádságra buzdított, és arra, hogy nyissák meg szívüket, hogy felismerjék Isten jelenlétét, „különösen a legkisebbekben”. Taps és örömkiáltások kísérték a Szentatyát, aki egy teniszütőt és az iskola egyenruháját kapta ajándékba.

Egy különleges vendég meghívása

A mi VI. Pál Pápai Iskolánk az egyetlen iskola a világon, amely a Szentszékhez tartozik, a pápa az iskolaépület tulajdonosa – magyarázta Simone Desideri, aki tíz éve az iskola igazgatója és az iskola kórusának vezetője.

„Amikor láttuk, hogy XIV. Leó hétfőnként és keddenként immár rendszeresen Castel Gandolfóban tartózkodik, arra gondoltunk, a másodikosokkal írunk egy levelet, és a harmadikosokkal személyesen visszük el a Villa Barberinibe – mesélte az igazgató. – Gyorsan fogadtak minket, át tudtuk adni a levelet a Szentatyának. Szép gesztusnak tartottuk, hogy meghívhattuk őt, és ezzel Prevost pápával is megteremthetjük azt a kapcsolatot, amelyet az évek során mindig ápoltunk a pápákkal.

Várakozással teli, csendes időszak után megérkezett végre a válasz. „Senki sem számított egy igenre” – idézte fel az igazgató –, de a pápa múlt héten elfogadta meghívásunkat. A koncert már bejáratott, mert tizenegy éve lépünk fel itt a tornateremben.”

Nagy volt a meglepetés a 419 kis kórustag számára, amikor megtudták a hírt. „Ma reggel 9 óráig semmit sem tudtak még. 11 órakor lejöttek a főpróbára, és előttük ott állt egy nagy, üres karosszék. Akkor mondtuk el nekik, hogy jönni fog a pápa.” A tudat, hogy a 700 szülő mellett egy ilyen fontos vendég is jelen lesz, hatalmas energiát adott a gyermekeknek. „Amikor megtudták, mindent beleadtak. Gondolom ezt az élményt sokáig fogják őrizni a szívükben. Főképp annak örültek, hogy mostantól a pápa hozzánk tartozik.”

Az iskola már új terveken és újabb meghívásokon gondolkodik. „Reméljük, hogy XIV. Leó újra ellátogat hozzánk a jövőbeli terveink kapcsán, akár csak egy szentmisére is. A koncert volt az első lépés. Most azt reméljük, hogy találkozhatunk vele a Pápai Palota előtt, és üdvözölhetjük” – zárta szavait az igazgató.

A VI. Pál Pápai Iskola

A castel gandolfói VI. Pál Pápai Iskola egy katolikus általános iskola, és 700 méterre található a Villa Barberinitől. Építését Montini pápa kezdeményezte, ajándékként a helyi lakosságnak. Az épületet végül maga a pápa avatta fel 1968. szeptember 12-én. Ezen az alkalmon kiemelte a katolikus oktatás fontosságát a gyermekek és a fiatalok számára. Az 1960-as években az épületegyüttesben kezdetben a Keresztény Iskolatestvérek és a Maestre Pie Filippini nővérek által külön-külön irányított intézmények működtek. 2002-ben megalakult a VI. Pál Pápai Iskola Alapítvány, amely a két intézményt egyetlen fenntartó szervezetbe egyesítette. Ma az iskola átlagosan mintegy háromszáz tanulót fogad vegyes osztályokban, katolikus elveken alapuló oktatást kínálva, valamint olyan tanórán kívüli programokkal, mint a sport, zene, idegen nyelvek, állampolgári ismeretek és egészséges táplálkozás. Az intézmény fontos szerepet tölt be Castel Gandolfo és a környező települések életében, és az elmúlt évektől a beiratkozások száma folyamatosan növekszik. 2021-ben, felavatásának 53. évfordulóján, egy Szent VI. Pál pápa-ereklyét kapott, amelyet a belső kápolnában őriznek.

