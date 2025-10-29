A Karib-térség püspökei imádságra és szolidaritásra szólítanak a pusztító erejű hurrikán miatt

Az Antillák Püspöki Konferenciája (Antilles Episcopal Conference – AEC) október 26-án, vasárnap sajtóközleményt adott ki, amelyben a Melissa hurrikán által érintett lakosságért való imádságra és szolidaritásra szólít fel. A Melissa hurrikán erős, 5-ös kategóriájú pusztító erejű vihar, amely október 28-án elérte Jamaicát, 300 kilométeres széllel és áradásszerű csapadékkal csapott le a karibi szigetországra, és folytatja útját Kuba felé.

„Mivel a Melissa hurrikán továbbra is lassan halad a Karib-tenger középső részén, a súlyos pusztítás veszélyével, […] felkérem a Karib-térség minden hívőjét, hogy egyesüljenek buzgó imádságban jamaicai, kubai, haiti és dominikai testvéreinkért” – írta Charles Jason Gordon, Port of Spain (Trinidad és Tobago) érseke, az AEC elnöke a szervezet közösségi oldalán közzétett nyilatkozatában.

„Különösen szívünkben hordozzuk a Kenneth Richards érsek pásztori gondoskodása alatt álló kingstoni főegyházmegye, valamint a John Persaud püspök által vezetett mandeville-i és Montego Bay-i egyházmegyék lakóit” – folytatódik a nyilatkozat.

Az Úr óvja meg őket és a hurrikán útjában álló összes közösséget a bajtól” – hangsúlyozza a közlemény.

2025 júliusában az AEC pásztori levelet tett közzé a természeti katasztrófákról, amelynek címe: „A hurrikán szemszögéből – hittel, szolidaritással és reménnyel megélni a karibi természeti katasztrófák ritmusát”. A dokumentumban arra reflektáltak, hogyan reagálhat az Egyház és a hívők ezekre az egyre gyakrabban előforduló eseményekre. Az angol közszolgálati csatorna, a BBC szerint Melissa az idei atlanti-óceáni hurrikánszezon 13. hurrikánja, amely júniustól novemberig tart.

Ilyen megpróbáltatások előtt »közös sebezhetőségünk mélyebb hitre, szolidaritásra és a teremtett világ gondozására hív«” – írta Gordon érsek, hivatkozva a pásztori levélre.

„Éljünk most ennek a hívásnak – támogassuk egymást imádsággal, együttérzéssel és konkrét nagylelkű, önzetlen cselekedetekkel!”

1,6 millió gyermek veszélyben

Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) október 26-án, vasárnap közzétett nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy legalább 1,6 millió gyermek van veszélyben, miközben a Melissa hurrikán lassan halad át a Karib-tengeren.

„Minden erőfeszítés, amely a hurrikán érkezésére való felkészüléssel kapcsolatos, elengedhetetlen a legsebezhetőbb közösségek, különösen a Karib-térség régióiban bekövetkező károk és emberveszteségek enyhítéséhez. A kis szigetek mindig fokozottan sebezhetőek a szélsőséges éghajlati eseményekkel szemben” – mondta Roberto Benes, a szervezet latin-amerikai és karib-térségi regionális igazgatója. „Az UNICEF segít megerősíteni a nemzeti kapacitásokat az éghajlati vészhelyzetek előrejelzésében és az azokra való reagálásban, valamint alapvető szolgáltatások nyújtásában a gyermekek számára. Mindez alapvető fontosságú azok védelme szempontjából, akiknek a legnagyobb szüksége van erre.”

A nyilatkozat kiemeli, hogy „az elmúlt évtizedben Latin-Amerikában és a Karib-térségben évente körülbelül 11 millió ember, köztük közel 4 millió gyermek szenvedett közvetlen károkat természeti és ember okozta katasztrófák következtében”.

Az UNICEF a nemzeti hatóságokkal együttműködve a helyszínen dolgozik azon, hogy segítse a lakosságot a viharra való felkészülésben és kármentésben.

A trópusi vihar 295 km/h-s széllel érkezett meg Jamaicához, ezzel két rekordot is megdöntve: egyrészt a szélsebességi rekordot, másrészt a központi légnyomási rekordot 892 millibarral. Utóbbi kilencven év után dőlt meg, az eddigi csúcsot Floridában mérték, 1935-ben. Ejtőszondás vizsgálattal megállapították, hogy körülbelül 200 méteres magasságban a széllökések sebessége a 405 km/h-t is elérte. A jamaicai hatóságok közlése szerint 15 ezer embernek kellett menedéket keresnie a vihar idejére, és mintegy 540 ezren maradtak áram nélkül, ami több, mint a lakosság háromnegyede. Forrás: Infostart

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Kuzmányi István/Magyar Kurír