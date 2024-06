A Karitász 5 millió forint gyorssegélyt küld az ország árvíz és vihar sújtotta nyugati részébe

A hazánkat a napokban elérő viharok okozta heves esőzés következtében több folyó megáradt, és árvízhelyzet alakult ki az ország nyugati régiójában. A helyi lakosok homokzsákokkal védekeznek a víz ellen, több település nehezen megközelíthetővé vált. Nardán tornádó rongálta meg számos ház tetőszerkezetét, melléképületeit, kerítéseket és gyümölcsfákat döntött ki.

Az első segítség már meg is érkezett a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász részéről: Kiss István karitászigazgató tisztítószer-szállítmányt vitt az érintetteknek. A bajba jutott településekről beérkező veszélyhelyzeti kéréseket a szervezet folyamatosan igyekszik teljesíteni, a Katolikus Karitász országos központja pedig ötmillió forint gyorssegéllyel támogatja a felújítási munkálatokat.

Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója személyesen vette fel a kapcsolatot a katasztrófa sújtotta régió karitászképviselőivel és a helyi egyházi vezetőkkel, hogy felajánlja a központ gyors segítségét, és hogy a további együttműködésről egyeztessenek. Az igazgató elmondta, hogy „a katasztrófa talán azokat érintette legsúlyosabban, akik szociálisan eleve nehéz helyzetben vannak, vagy nem rendelkeznek biztosítással. Ez a gyorssegély az ő lakhatási körülményeik javítását is fogja szolgálni.”

Kiss István szombathelyi karitászigazgató részletesen beszámolt az aktuális helyzetről: „Megdöbbentő a pusztítás látványa, de nagyon felemelő a nyomában kialakult összefogás megtapasztalása. Narda község tekintetében érzelmileg különösen is érintve vagyunk – itt tombolt a hatalmas erejű tornádó –, hiszen évtizedek óta a településen szervezzük meg nyári táborunkat. A katasztrófa sújtotta községek – Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő, Vaskeresztes, Pornóapáti, Szentpéterfa – lakossága egy emberként sietett a leginkább bajban lévők segítségére, sok esetben félretéve saját problémáikat is. Felvettük a kapcsolatot a községek polgármestereivel, lelkipásztorával, azonnali segítséget vittünk a fertőtlenítés megkezdéséhez, és felajánlottuk infrastruktúránkat a további kárenyhítésben. Karitatív alapítványunkkal közösen mi is gyűjtést kezdeményezünk, mindenki segítségét előre is köszönjük.”.

Az érintettek támogatásához további segítségre van szükség, amihez Önök is hozzájárulhatnak a karitasz.hu oldalon online adományozás formájában, vagy a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász mellett működő alapítvány részére történő utalással, illetve a 1356-os központi adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Dr. Glavanits Krisztina

Magyar Kurír