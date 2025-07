A Karitász is jelen van a Nyíregyházi Egyházmegye nyári táboraiban

Az országos Karitász „Vár a nyár!” elnevezésű, gyermekeket táboroztató akciója idén mintegy négyezer gyermek számára nyújt nyári élményeket. A Nyíregyházi Egyházmegyében is zajlanak nyári táborok, összesen körülbelül 120 diák részvételével. A helyi karitászcsoportok önkéntesei aktívan jelen vannak mindegyik helyszínen.

Nagykálló, Kántorjánosi, Nyírszőlős és Nyíregyháza-Kertváros is szervez nyári tábort a gyermekek számára, és a karitászcsoportok mind a négy településen bekapcsolódnak a szervezési és lebonyolítási munkákba.

Nagykállóban évek óta szerveznek tábort mintegy negyven gyermek számára. Nyíregyháza-Kertvárosban az egyházközség új karitászfelelőse vállalta a gyermekek táboroztatását, míg Nyírszőlősön a karitászos, hitoktatói feladatokat is ellátó tisztelendő asszony látja el a főszervezői szerepet.

Kántorjánosiban a tanodás gyermekek nappali ellátással két héten át táboroznak a Tudás Házában. Itt a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász vezetője, Obbágy Vera és munkatársai is ellátogattak hozzájuk, és átadták adományaikat: kulacsokat, uzsonnásdobozokat, valamint tisztító- és higiénés szereket.

A táborban nemcsak a tanodába járó gyerekek, hanem a település többi családjának gyermekei is részt vehetnek. A harminc diákra öt segítő felügyel. A programok között szerepelnek játékos feladatok, totó, kézműves foglalkozások, melyek révén az iskolai ismeretek is frissen maradnak. A hitélet szintén jelen van: a helyi parókus, Kerezsi János és egy hodászi lelkipásztori kisegítő is meglátogatja a tábort, a gyermekek pedig karaoke során Mária-énekeket és népdalokat is énekelnek.

A kántorjánosi táborban nem hiányzik a tánc sem. Az élelmiszerbank támogatásának köszönhetően édesség is jut a gyerekeknek, és a hét folyamán moziba, valamint gyorsétterembe is ellátogatnak.

A gyermekek épp kézműveskedtek, amikor megérkeztek a Karitász munkatársai, akiket nagy szeretettel fogadtak gyerekek és felnőttek egyaránt. A Karitász ajándékcsomagjai a többi táborhelyszínre is eljutottak, hogy ott is hozzájáruljanak a gondtalan és örömteli nyárhoz.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír