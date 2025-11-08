A katekéták a remény hirdetői – Hitoktatók számára rendeztek konferenciát Egerben

A háromnapos rendezvényről Pap Ildikó írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

A reményvesztett ember nem tud egészséges életet élni – szögezte le a nyitó szentmisén prédikációjában Bárdos Krisztián. – Sokszor nem teljesülnek a vágyaink, vagy nem úgy valósulnak meg, ahogy szeretnénk.

A keresztény remény üzenete, hogy Isten végigkíséri az életünket. Néha máshogy alakítja, mint ahogy szeretnénk, de mégis a tenyerén hordoz bennünket. A keresztény remény az Istenbe vetett hitünkből fakad.

Isten megígérte nekünk az örök életet, és azt is, hogy velünk van mindennap a világ végéig. Velünk van a hétköznapokban, erőt ad a mindennapi küzdelmeinkben. Segít bennünket, a remény hirdetőit, zarándokait, hogy legyen biztató szavunk embertársainkhoz – hangsúlyozta a szentmise szónoka. Számos példát hozott a Szentírásból, betegek meggyógyítását, amely helyzetekben az ember tehetetlennek bizonyult, de Krisztus reménye megjelent, és szavai és tettei által új életet ajándékozott a tőle segítséget kérőknek.

Az Egri Főegyházmegyében több éves hagyomány, hogy kétévente összehívják az egyházmegyei hitoktatásban részt vevő civil hitoktatókat, katekétákat és lelkipásztorokat –ismertette a konferenciával kapcsolatban Jacsó Edit, a Kateketikai Konzultációs Iroda munkatársa.

Az idei szakmai találkozó mottója a remény szent évéhez kapcsolódik – ezt a témát járják körül az előadások. A háromnapos találkozó több mint háromszáz résztvevő számára „nemcsak szellemi muníciót, hanem lelki feltöltődést, hitbeli megerősödét is jelent. Egy reményvesztett világban, miközben mindenki a saját egyéni harcait vívja, hatalmas kihívás a remény embereként jelen lenni a mindennapokban. A hitoktatók egy nagyon nehéz és rögös területen szolgálnak. Sokszor a nem is kereső vagy hitüket vesztett diákok számára kell egy olyan utat megmutatniuk és vonzóvá tenniük, amelyen rátalálhatnak a jó Istenre és ők maguk is a reményt adhatják tovább kortársaik és családjuk körében” – hangsúlyozta Jacsó Edit.

A háromnapos rendezvénynek a Hotel Eger adott otthont, melynek konferenciatermében a szentmisét követően előadásokat hallhattak a résztvevők.

A remény nem egy elvont érzés bennünk, hanem egy személy: maga Jézus Krisztus

– mondta köszöntőjében Bárdos Krisztián. – A hívő ember reménye nem más, mint a valóságnak a Krisztus szeretetével történő átalakítása. Elköteleződés, hit abban, hogy Isten ígérete beteljesedik bennünk és általunk.

A hitoktató hivatása abban áll, hogy a remény krisztusi arcát mutathatja meg a reményvesztetteknek. Nemcsak tanítja a gyermekeket, hanem ő a remény tanúságtevője – emelte ki a Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda igazgatója. Isten áldását kérte a jelenlévők életére, hogy ennek tudatában, megújuló örömmel, lelkesedéssel neveljék a rájuk bízott gyermekeket.

Ternyák Csaba egri érsek előadásában az Egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszélt. Hangsúlyozta: küldetésük csúcsa az, hogy a gyermekek lelkében elültessék a hit magvait. A konferencia alkalom arra is, hogy lássuk: nem vagyunk egyedül: 350 hitoktató működik az egyházmegyében; közel 50 ezer gyermeket tanítanak – tette hozzá a főpásztor.

Az emmauszi tanítványok tapasztalata, hogy melléjük szegődött valaki. Megtapasztaltuk-e már, hogy Jézus mellénk szegődik, amikor érdektelenséget, nehézséget élünk meg? – tette fel a kérdést az érsek. Arra biztatta a hitoktatókat, hogy ne álljanak be a világ sodrásába, amely hajlamos a panaszkodásra, hanem legyenek a remény emberei, akik Istenhez vezetik a gyermekeket. „A katolikus iskola valódi ereje a hiteles katolikus nevelésben rejlik. A hittan nem egy tantárgy, hanem olyan, mint egy lélegzetvétel, amely oxigénnel tölt meg minden más tantárgyat” – szögezte le Ternyák Csaba.

Az egri érsek sorra vette Ferenc pápa A remény nem csal meg kezdetű dokumentumának legfontosabb tanításait; mindennapi megtérésre buzdította a jelenlévőket, valamint arra, hogy ne törődjenek a magvetésük eredményével, hanem bízzanak abban, hogy Isten gondoskodik a gyermekek lelkében elültetett evangéliumi üzenet növekedéséről.

Ezt követően Szabó József miskolc-diósgyőri plébános osztotta meg gondolaiat A remény és a család című előadásában.

A konferencián szó volt többek között a hitelességről, a példaadásról, az éneklésről mint az istenkapcsolat lényeges mozzanatáról, a gyermeki imaélet kialakításáról, valamint a hivatásébresztésről.

A háromnapos rendezvényt a résztvevők közös zsolozsmával és „örömzenéléssel” zárták.

