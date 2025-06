A katolikus püspökök aggodalmukat fejezik ki a brit parlament abortusztörvény-módosítása miatt

A brit parlamenti képviselők június 17-én megszavaztak egy módosítást a Bűnügyi és Rendészeti Törvényben (Crime and Policing Bill), amely gyakorlatilag dekriminalizálja (egy korábban bűncselekménynek minősített cselekményt kivonnak a büntetőjogi szabályozás alól, így annak elkövetése már nem jár büntetőjogi következményekkel – a szerk.) az abortuszt Angliában és Walesben. Erre reagálva John Sherrington liverpooli érsek a Catholic Bishops’ Conference of England and Wales (Angliai és Walesi Katolikus Püspöki Konferencia) oldalán közzétett nyilatkozatában így fogalmazott: „Mélységesen aggaszt bennünket ez a döntés. Aggodalmunk mind az édesanyák, mind a meg nem született gyermekek iránt érzett együttérzésből fakad.”

A törvénymódosítást, amelyet Tonia Antoniazzi, a brit munkáspárt képviselője záradékban terjesztett be, a parlamenti képviselők 379 igen és 137 nem szavazattal elfogadtak. Ez megszünteti a nők büntetőjogi felelősségét, akik saját döntésük alapján kérnek abortuszt bármilyen okból, bármikor, beleértve egészen a szülésig és a szülés alatt is.

„Ez a döntés jelentősen aláássa a meg nem született életek védelmét, és súlyos károkat okoz a várandós nők számára. A nők még inkább ki lesznek téve a manipulációnak, a kényszerített [külső nyomás hatására] és az erőszakkal [akarata ellenére] végrehajtott abortusznak. Ez a jogi változás is visszatarthatja a várandós nőket az orvosi konzultációtól, és növelheti annak valószínűségét, hogy veszélyes módokat, a terhesség előrehaladott szakaszában terhességmegszakító tablettákat használjanak otthoni abortuszokhoz” – fogalmazott az érsek.

„Az abortuszt gyakran a nő előtt álló személyes kihívások, valamint a megfelelő útmutatás és támogatás hiánya miatt választják – tette hozzá a főpásztor. – Az új záradék hatályba lépése azt fogja eredményezni, hogy a nők még magányosabbak, kiszolgáltatottabbak és elszigeteltebbek lesznek.”

„Azonban nem szabad elveszteni a reményt. Az Egyház fáradhatatlanul dolgozik minden élet méltóságának védelmén. Nem fogjuk elhagyni a várandós nőket és meg nem született gyermekeiket a legsebezhetőbb pillanatokban” – nyilatkozta John Sherrington érsek.

„Mindannyian elborzadtunk, hogy a parlamenti képviselők megszavazták ezt a szélsőséges és kegyetlen javaslatot. Ha ez a záradék törvényerőre emelkedik, a nő, aki terhessége bármely szakaszában, akár pillanatokkal a szülés előtt elveteti gyermekét, nem követ el bűncselekményt. Tulajdonképpen azzal, hogy hatályon kívül helyezik az Infant Life Preservation Act törvényt (a csecsemő életének megőrzéséről szóló törvény, 1929-ben elfogadott brit jogszabály – a szerk.), amely jogi védelmet biztosítan a gyermek számára a születés során, egy nő, aki a szülés alatt megöli a gyermekét, nem követne el bűncselekményt” – mondta Alithea Williams, a Society for the Protection of Unborn Children (Szövetség a Meg Nem Született Gyermekek Védelmére) szervezet képviseletében.

A törvénymódosításról néhány órás vita után döntöttek. Alithea Williams szerint ez nem szerepelt a kormány választási programjában, és nem tükrözi a közvéleményt. A módosításhoz a jogszabálynak még végig kell haladnia mind a Képviselőházon (alsóház), mind a Lordok Házán (felsőház), mielőtt a törvényt módosítanák.

Caroline Ansell, a CARE nemzetközi humanitárius szervezet (mely segélyezési és fejlesztési programokat működtet világszerte, elkötelezett a szegénység és a globális éhség felszámolása iránt – a szerk.) tagja így fogalmazott: „Ez az eredmény igazán szívfacsaró. A Parlament szélsőséges és retrográd lépést tett, amely még több szörnyű, késői terhességmegszakításhoz nyitja meg az utat. Az abortusz dekriminalizációja növeli a nőket érő traumáknak és kórházi ellátás szükségességének kockázatát.”

„Hisszük, hogy minden terhességben mindkét élet számít. Az igazságos társadalmak mind az anyákat, mind a babákat védelmezik, és átfogó támogatást nyújtanak, hogy teljes életet élhessenek” – hangsúlyozta. Caroline Ansell a nyilvános konzultáció hiányát is kritizálta.

David Patrick Paul Alton, Liverpool bárói címének birtokosa, a Lordok Házának tagja szintén felszólalt a törvénymódosítás ellen: „Ez az elhamarkodott módosítás mélyreható következményekkel jár majd az ország régóta fennálló jogrendszerének működésére nézve. Tudjuk, hogy ez [a módosítás] valós kockázatot jelenthet különösen a nők biztonságára nézve, akiket a DIY abortuszra (A Do-It-Yourself abortusz olyan önállóan végzett terhességmegszakítás, amelyet a várandós nő orvosi felügyelet nélkül végez – a szerk.) ösztönöznek. Arra számítok, hogy a Lordok Házában a kollégák nagyon alaposan megvizsgálják majd e záradék rendelkezéseit, és szükség szerint módosítják azt.”

„Imádkozzunk továbbra is, és kérjük Szűz Mária, az Isten Anyja közbenjárását ezeknek a nőknek, gyermekeknek, családjaiknak és mindazoknak az életéért életét, akik támogatják őket” – zárul John Sherrington liverpooli érsek nyilatkozata.

