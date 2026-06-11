A Keresztény–Zsidó Tanács nyilatkozata

Mivel az április 12-i országgyűlési választások után ez volt a Tanács első ülése, ezért a testület kifejezi jókívánságait az új Országgyűlés és kormány tagjainak.

A Tanács tagjai az igazságosság, a méltányosság és az irgalmasság közös bibliai eszményeibe vetett hittel bíznak benne és remélik, hogy a törvényhozói és kormányzati hatalom új letéteményesei eredményesen szolgálják a közjót és a közérdeket; kiemelt figyelemmel és szolidaritással ama honfitársaink iránt, akik nehéz anyagi, társadalmi vagy törékeny személyes helyzetük folytán különösen is számítanak a jó kormányzásra és a megbízható közszolgáltatásokra.

Bízunk abban, hogy az Országgyűlés és a kormány tagjai szem előtt fogják tartani a prófétai útmutatást: „Tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra.” (Ézsaiás 1,17) – soha el nem feledve, hogy csak az az ország lehet sikeres, ahol a legszegényebbek, legelhagyatottabbak is úgy érzik, hogy sorsuk jóra fordulhat.

A szomszédságban és a világban dúló számtalan háború láttán pedig reméljük, hogy Magyarország lehetőségeihez mérten, vagy akár e lehetőségek határait feszegetve is – a nemzetközi közösség tagjaként – a két- és többoldalú diplomáciai fórumokon mindent meg fog tenni a béke érdekében.

Budapest, 2026. június 10.

Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök, elnök

(Magyar Katolikus Egyház)

Radnóti Zoltán főrabbi, társelnök

(Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége)

Fabiny Tamás ny. püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház)

és Szent-Iványi Ilona lelkész (Magyar Unitárius Egyház) alelnökök

Forrás és fotó: Keresztény–Zsidó Tanács

Magyar Kurír