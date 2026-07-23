A keresztség örömében, az elfogadás közösségében – Hit és Fény tábort rendeztek Marosfőn

Külhoni – 2026. július 23., csütörtök | 9:01
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„Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is” mottóval szervezte meg a csíkszeredai Hit és Fény közösség idei nyári táborát a szociális testvérek marosfői házában, ahová a környékről érkeztek a résztvevők – adta hírül a Romkat erdélyi hírportál július 19-én.

Fogarasi Edit testvér a szervező csapat tagjaként, valamint a programba bekapcsolódó Márton Etelka (Magyarország) és Maria Adamkova (Szlovákia) testvérek mellett több lelkes önkéntes munkatárs is részt vett.

A 2026-os egyházmegyei pasztorális évvel összhangban a keresztség témájával való foglalkozás mellett beszélgetések, közös játékok, étkezések, éneklések, bibliai megjelenítések, tábortűz, kézművesség, szentmise színezték a tábor életét.

A keresztségünk az alapja annak az elfogadásnak is, amely nem a képességeket, a teljesítményt vagy az egészségi állapotot nézi, hanem az ember méltóságát és egyediségét.

A Hit és Fény közösség küldetése, hogy a fogyatékossággal élő személyek ne csupán segítséget kapjanak, hanem valódi barátságokat, közösséget és otthonra találást éljenek meg.

A marosfői tábor ismét emlékeztetett arra, hogy a befogadás nem pusztán segítő gesztus, hanem kölcsönös ajándék. A fogyatékossággal élő személyek nyitottsága, őszintesége és szeretete mindannyiunkat tanít arra, hogy az emberi kapcsolatok alapja az egymás feltétel nélküli elfogadása. A tábor mottója – „Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is” – ezekben a napokban valóban valósággá vált.

Forrás és fotó: Szociális Testvérek Társasága/Romkat

Magyar Kurír

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