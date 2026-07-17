A kicsiség nagyszerűsége mutatott irányt az idei pálferis táborban Balatonfüreden

A táborban az előadások, workshopok, áhítatok, beszélgetések, valamint a közösség „névadója”, Pál Feri atya szombat esti szentmiséje mellett fontos szerepet kaptak a szabadidős programok is: vitorlázás, kirándulás Tihanyban és Veszprémben, városi séták Balatonfüreden, Hegyi Barbara egyszemélyes színházi előadása, borkóstoló, moldvai táncház, DJ-buli, balatoni strandolás.

Nagy élményt jelentett a végtelenen átkelő, többszörös világrekorder extrém sportoló, Rakonczay Gábor előadása, amelynek letisztult gondolatai tanúságtétellel értek fel.

A résztvevők előzetesen szavazhattak, milyen eseményeken vennének részt a legszívesebben, és érdeklődési körüknek megfelelően kaptak személyre szabott programot.

A workshopok és foglalkozások között volt önismereti, dramatikus és pszichodráma műhely; relaxációs, mozgásos, biblikus workshop, kvíz, de teremtésvédelmi foglalkozás is. A résztvevők előadásokat hallgathattak az Észak- és Dél-Komáromot összekötő Monostori híd építéséről és a legújabb divatipari trendekről is.

Pál Feri atya a balatonfüredi kerektemplomban mutatott be július 4-én, szombat este szentmisét. A szertartás elején mondott köszöntésében meg is jegyezte, hogy a ritka alakú templom mennyire megmutatja, hogy minden egy, és akik belépnek, azok is egyek.

Valamiben egyet tudunk érteni: Isten mindannyiunkat pontosan ugyanúgy szeret, semmilyen különbséget nem tesz köztünk, nem is támaszt felénk feltételeket

– hangsúlyozta. Mi azonban nem pont így vagyunk ezzel, ezért a szónok biztatott mindenkit, hogy próbálja meg feloldani ezeket a különbségtételeket.

Szentbeszédében Pál Feri felidézett egy történetet abból az időből, amikor kispapként egy időre kitették a szemináriumból, és egy hajléktalanszálló épületében élt. Bement egy boltba, hogy összekuporgatott kis pénzéből vegyen egy nagy pogácsát, és kezdte kiszámolni a 39 forintot, amibe került az étel, amikor a pénztáros jelezte neki, ne is számolgassa, vigye el ingyen. Pál Feri

ebben a kicsiség nagyszerűségét élte meg, egy olyan alapélményt az emberségről, amelyet a másik emberrel szemben csak a kicsinyek tapasztalhatnak meg.

Hasonlót élhetett meg az a szuicid hajlamokkal rendelkező édesanya, akit egy pszichológus próbált szívvel-lélekkel segíteni. Amikor a fia épp csak elment érettségizni, tehát még semmilyen eredmény nem volt, kétségbeesetten hívta fel a pszichológust, hogy milyen nagy bajban van, a fiának biztos nem sikerül a vizsga. A pszichológus azzal nyugtatta meg az asszonyt, hogy ő ilyen helyzetekben felveszi a szerencse-alsónadrágját, és ennek hatáskörét most a nő fiára is kiterjeszti. A nő hallhatólag megnyugodott. Amikor azonban legközelebb találkoztak, a nő fiának egyébként sikeres vizsgáját követően, akkor azért a hölgy elmondta:

Ugye nem képzeli, hogy elhittem, hogy a maga alsógatyája szerencsét hoz? De szívből örültem neki, hogy fontos a problémám a maga számára.”

A kicsiség nagyszerűségét élhette meg Pál Feri azon kedves ismerőse is, akinél egy elég komoly betegséget mutattak ki. Gondolkodás nélkül felhívta a Franciaországban élő rokonát, akivel hasonló történt korábban: ő azt mondta neki, persze, hívhatsz bármikor, amikor a szükségét érzed.

Milyen jó, ha vannak emberek az életünkben, akiket gondolkodás nélkül felhívhatunk.

A kicsi, de jelentős tettek sorát a szónok még egy felé irányuló meghívással érzékeltette. Egy közeli ismerős mondta neki: „Feri, jöhetsz hozzánk bármikor”. Mikor látta, hogy ezen ő csodálkozik, hozzátette: „Feri, hívás nélkül, napi 0–24-ben. Ha rendetlenség lenne, majd leültetlek és elpakolok.”

Az anonim alkoholistákat sokszor az tudja segíteni átlendülni a kísértésen, hogy újra alkoholhoz nyúljanak, hogy akár hajnali fél 4-kor is fel tudják hívni a haverjukat, aki addig hajlandó velük beszélni, míg azt nem mondják: „Most már kibírom reggelig”.

Pákh Tibor jogászdoktor hosszú éveket töltött Szibériában munkatáborban. Amikor egyik fogolytársát bántalmazták, akkor a bántalmazó őrhöz odament, és megmondta neki, hogy a genfi egyezmény szerint ehhez nincsen joga. Az őr erre majdnem agyonverte őt. Kérdezték később tőle: „Nem gondolta át a tettei következményeit? Egy munkatáborban mikor veszik ezt figyelembe?” „Miért kellett volna ezen gondolkodnom? Egy embert vertek jogtalanul” – ennyi volt a válasza.

Hasonló játszódott le A nyomorultakban Jean Valjean esetében is, amikor szabadult rabként is vállalta azt, hogy felhívja magára a figyelmet, csak hogy kiszabadítson egy öregembert a szekér alól, akit a jármű a közbeavatkozása nélkül agyonnyomott volna. Az életfogytiglant, a gályarabságot kockáztatta, de később épp ez az öregember mentette meg őt, amikor üldözte a rendőrkapitány.

Ezek az emberek tudták, mi lesz a tetteik következménye, ennek ellenére cselekedték, amit helyesnek találtak.

Pál Feri a kedvenc, Ütközések című filmjéből is felidézett egy pár jelenetet a kicsiség nagyszerűségéről. A fekete édesapa egy bűnözéssel teli környékről menekül el a gyermekével, hogy méltó körülményeket tudjon neki biztosítani. Amikor a kislány az új helyen sem tud aludni, mert felidéződnek benne a korábbi lövöldözések, az apa egy képzeletbeli köpenyt ad neki: „Kicsim, van rajtam egy sérthetetlenné tévő köpeny, itt a köpeny, rád terítem, nem érhet baj. Ezen a köpenyen golyó sem fog.” A kislány nyugodtan elalszik. Egy későbbi jelenetben aztán az apát az utcán valaki rasszista indítékból le akarja lőni, a kislány ott van az apja mellett. Amikor az apjára lőnének, a sérthetelenné tevő köpenyében apja elé ugrik, ezzel a lőni készülő férfit megzavarja. (Később aztán kiderül, hogy vaktöltény volt a pisztolyban, mert azt adott el az árus a férfinak.)

Jézus már mindannyiunkhoz odajött, és megmondta: Nem történhet velünk nagy baj. Távozunk majd ebből a világból, de örök életünk lesz – összegezte tanítását Pál Feri.

A mentálhigénés szakemberként is ismert papot a hét folyamán a hatvanadik születésnapja alkalmából is köszöntötték.

A pálferis tábort június 27. és július 1. között előtáborok vezették be, az érdeklődők önismereti, művészeti, kenus, gyalogos és biciklis előtáborból választhattak.

A keresztény alapokon nyugvó, mentálhigiénés szellemiségű közösség Pál Feri 2000-ben elindult keddi előadásainak törzsközönségéből alakult ki, és az előadások 2018-as megszűnése után is együtt maradt. Az ökumenikus jellegű közösség szervezői gárdájában – akárcsak a tábor és a többi program résztvevői között – a katolikusok mellett más felekezethez tartozók is épp olyan lelkesen vannak jelen, sőt számos, az istenhitet kereső tag is aktív részese a társaságnak. A mostani tábor főszervezői, akárcsak tavaly, Ágoston Kata, Bede Zsuzsi és Brandhuber Lilla voltak.

Fotó: Ágoston Kata, Bartal Attila, Piri Dávid, Takács Miklós, Tisza-Takács Anikó

Agonás Szonja/Magyar Kurír