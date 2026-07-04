A kis Leo focilabdát ajándékozott Leó pápának Lampedusa szigetén

A tízéves kisfiú által felolvasott szöveg fordítását az alábbiakban közöljük.

Kedves Pápa, rendkívül örülök, hogy találkozhatom veled!

Tíz évvel ezelőtt itt, Lampedusán kezdődött az én történetem. Teljesen egyedül voltam. Mindent elveszítettem, mindenekelőtt az édesanyámat.

Azt mesélik, hogy csak akkor hagytam abba a sírást, amikor kaptam egy papírból készült labdát. Attól a naptól kezdve a labda örökre a szívembe költözött, és azóta is mindig játszom.

Nagyon remélem, hogy ez a focilabda, amelyet most neked ajándékozok, eljut majd egy másik kisgyermekhez, és őt is éppen olyan boldoggá teszi, mint engem.

Köszönöm!

Leo





Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír