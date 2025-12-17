A Kisteleki Betlehemezők Csapata advent idején is hirdeti az örömhírt

A tavalyi Nemzetközi Betlehemes Versenyt megnyerő kisteleki csapat három tagja, a „három király” 2026. január 1-jén, a béke világnapján a Vatikánba látogat Leó pápa meghívására.

Addig is advent idején sokaknak okoznak örömöt: december 2-án a kisteleki mozgáskorlátozottak egyesületének, december 8-án a nyugdíjas klub tagjainak adták elő a Magyarok karácsonya című betlehemest.

A minden évben új, saját maguk által írt betlehemes szövegkönyvvel jelentkező csapat idén is különleges köntösbe öltöztette Jézus születésének történetét. A 200 évvel ezelőtt épült kisteleki Szent István király-templom előtt tisztelegnek azzal, hogy Jézus születését István király megtérésének szemszögéből láttatják a nézőkkel. A betlehemes három ünnepet foglal magába: Isten Fiának születését, a 200 éves Szent István király templom ünneplését és István királyunk 1000 karácsonyán való megkoronázását.

Az ősmagyarokat alakító hét vezér korhű, ősmagyar viseletben, kaftánban való megjelenése egyből felkelti az ember érdeklődését: vajon mi fog ebből kibontakozni? Minden szempontból igazi magyar betlehemest adnak elő a hittanos gyerekek, amelynek eredetisége egyedülállóan szépen mutatja be magyarságunk megtérését Jézus születésének történetével párhuzamosan.

A hangszerkíséretes pásztortáncok énekléssel párosítva kötik össze az egymásra épülő jeleneteket. A csodálatosan szép szűrben, pásztormellényekben megjelenő pásztorok régies-népies nyelven elhangzó humoros jelenetei derűt keltenek a nézők soraiban. Az angyalok éneke, Mária tisztán csengő szólóéneklése megérinti a szíveket. A koronázási jelenet pedig igazi katarzis.

A szövegkönyv érdekessége, a korhű, igényesen elkészített jelmezek, kellékek, a magas színvonalú szerepátélések, a kifejező szövegformálás, a régi, értékes karácsonyi énekek és pásztortáncok mind-mind emelik a betlehemes színvonalát.

Lélekemelő látni, hogy az általános és középiskolás korú gyerekek ilyen összefogással, egymásra figyeléssel valóban csodát tesznek: eljuttatják az emberek szívéhez a karácsony igazi üzenetét.

Megérdemelten kapta a Kisteleki Betlehemezők Csapata a vastapsot. Ciumadru Angéla, a mozgáskorlátozottak egyesülete vezetője és Szalai Józsefné, a nyugdíjas klub vezetője is köszönetét és háláját fejezte ki a gyerekeknek, hogy ilyen szép, feledhetetlen betlehemessel ajándékozták meg őket. Köszönet illeti Harmat József tanár urat is, hogy valódi keresztény értékeket bemutató, magyarságunk történelmét felidéző, szívhez szóló betlehemest láthat a közönség.

A Kisteleki Betlehemezők Csapata mindenkit nagy szeretettel vár december 25-én délelőtt 10 órakor a kisteleki Szent István király-templomba a Magyarok karácsonya című betlehemesük előadására.

Forrás és fotó: Kisteleki Betlehemezők Csapata

