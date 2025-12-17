A Kisteleki Betlehemezők Csapata advent idején is hirdeti az örömhírt

Kultúra – 2025. december 17., szerda | 14:05
11

A Harmat József tanár úr által vezetett Kisteleki Betlehemezők Csapata több mint száz tagja fontosnak tartja, hogy templomuk falain kívül is átadja az örömhírt, ezért mint minden évben, most adventben is magasra emelik a betlehemi csillagot, és hirdetik Jézus születésének történetét.

A tavalyi Nemzetközi Betlehemes Versenyt megnyerő kisteleki csapat három tagja, a „három király” 2026. január 1-jén, a béke világnapján a Vatikánba látogat Leó pápa meghívására.

Addig is advent idején sokaknak okoznak örömöt: december 2-án a kisteleki mozgáskorlátozottak egyesületének, december 8-án a nyugdíjas klub tagjainak adták elő a Magyarok karácsonya című betlehemest.

A minden évben új, saját maguk által írt betlehemes szövegkönyvvel jelentkező csapat idén is különleges köntösbe öltöztette Jézus születésének történetét. A 200 évvel ezelőtt épült kisteleki Szent István király-templom előtt tisztelegnek azzal, hogy Jézus születését István király megtérésének szemszögéből láttatják a nézőkkel. A betlehemes három ünnepet foglal magába: Isten Fiának születését, a 200 éves Szent István király templom ünneplését és István királyunk 1000 karácsonyán való megkoronázását.

Az ősmagyarokat alakító hét vezér korhű, ősmagyar viseletben, kaftánban való megjelenése egyből felkelti az ember érdeklődését: vajon mi fog ebből kibontakozni? Minden szempontból igazi magyar betlehemest adnak elő a hittanos gyerekek, amelynek eredetisége egyedülállóan szépen mutatja be magyarságunk megtérését Jézus születésének történetével párhuzamosan.

A hangszerkíséretes pásztortáncok énekléssel párosítva kötik össze az egymásra épülő jeleneteket. A csodálatosan szép szűrben, pásztormellényekben megjelenő pásztorok régies-népies nyelven elhangzó humoros jelenetei derűt keltenek a nézők soraiban. Az angyalok éneke, Mária tisztán csengő szólóéneklése megérinti a szíveket. A koronázási jelenet pedig igazi katarzis.

A szövegkönyv érdekessége, a korhű, igényesen elkészített jelmezek, kellékek, a magas színvonalú szerepátélések, a kifejező szövegformálás, a régi, értékes karácsonyi énekek és pásztortáncok mind-mind emelik a betlehemes színvonalát.

Lélekemelő látni, hogy az általános és középiskolás korú gyerekek ilyen összefogással, egymásra figyeléssel valóban csodát tesznek: eljuttatják az emberek szívéhez a karácsony igazi üzenetét.

Megérdemelten kapta a Kisteleki Betlehemezők Csapata a vastapsot. Ciumadru Angéla, a mozgáskorlátozottak egyesülete vezetője és Szalai Józsefné, a nyugdíjas klub vezetője is köszönetét és háláját fejezte ki a gyerekeknek, hogy ilyen szép, feledhetetlen betlehemessel ajándékozták meg őket. Köszönet illeti Harmat József tanár urat is, hogy valódi keresztény értékeket bemutató, magyarságunk történelmét felidéző, szívhez szóló betlehemest láthat a közönség.

A Kisteleki Betlehemezők Csapata mindenkit nagy szeretettel vár december 25-én délelőtt 10 órakor a kisteleki Szent István király-templomba a Magyarok karácsonya című betlehemesük előadására.

Forrás és fotó: Kisteleki Betlehemezők Csapata

Magyar Kurír

#ifjúság #népi vallásosság és népi kultúra #programok #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató