A kölcsönös megértés és a béke szolgálatában – Amerikai zsidó segélyszervezet tagjait fogadta a pápa

Segítségnyújtás a világ hetven országában

„Béke legyen veletek! Shalom!” – Leó pápa örömmel üdvözölte a Vatikánban a szövetség tagjait, mely a zsidó emberszeretet eszközeként szolgál világszerte, alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújtva kiszolgáltatott csoportoknak – például a szegénységben élőknek, a menekülteknek, az időseknek és a fogyatékkal élőknek – Izraelben és több mint hetven országban. Erőfeszítéseik tükrözik, hogy egyértelműen elismerik az emberi méltóságot és a testvériséget, ami összhangban van a Katolikus Egyház elkötelezettségével az átfogó emberi fejlődés iránt és a felebaráti szeretetre szólító felhívással.

Új horizont a találkozás és a kölcsönös tisztelet terén

Hatvanhat évvel ezelőtt XXIII. János pápa ezekkel a szavakkal fogadta a szervezet küldöttségét: „Én József vagyok, a testvéretek” – megerősítve a közös emberi eredetet és az Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól és Józseftől való származást. E találkozás hatására értekezés is született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról, mely megalapozta a Nostra aetate, a II. Vatikáni Zsinat egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról szóló nyilatkozatának középső részét – mondta beszédében Leó pápa.

Ez a történelmi dokumentum új horizontot nyitott a találkozás, a tisztelet és a lelki vendégszeretet terén, és megerősítette többek között azt az igazságot, hogy egyetlen emberi családhoz tartozunk. Így elültette a remény magját, amely „fenséges fává nőtte ki magát, […] menedéket kínálva és a kölcsönös megértés, a barátság, az együttműködés és a béke gazdag gyümölcseit teremve” (Beszéd a Nostra aetate hatvanadik évfordulójára). Minden férfi és nő veleszületett méltóságát elismerve a Nostra aetate határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen, és kijelentette, hogy az Egyház elutasít mindenféle faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést – hangsúlyozta a Szentatya.

Küldetésük erősítse a párbeszédet

A szolidaritásnak ugyanez a szelleme nyer kifejezést a zsidóknak és katolikusoknak a rászorulók iránti közös törődésében, ahogy a Dilexi te kezdetű apostoli buzdításában is írja XIV. Leó: „A szeretet mindenekelőtt az élet megértésének, megélésének módja” (120.). A szegények, a peremre szorultak és a védtelenek szolgálata a szenttel való találkozás módja; rajtuk keresztül az isteni hang továbbra is szól hozzánk (vö. Dilexi te, 5.). Leó pápa nagyra értékelte elkötelezettségüket. Küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez – kérte tőlük.

A Szentatya imádkozik értük, szeretteitekért és azokért, akiket szolgálnak, tette hozzá.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír