A Kommunikációs Dikasztérium prefektusa: A Vatikáni Rádió DNS-ében hordozza az ember szolgálatát

„Csaknem egy évszázadon át tartó, más nemzetközi műsorszolgáltatókkal közösen haladó és a jövőbe tekintő út” – így összegezte a vatikáni műsorsugárzó történetét Giacomo Ghisani, a Vatikáni Rádió jogi képviselője és az Európai Műsorsugárzók Uniójának (EBU) igazgatósági tagja. Ehhez a szervezethez a rádió alapító tagként csatlakozott.

Majdnem egy évszázad elteltével a XI. Piusz pápa által alapított rádió, amelyet Guglielmo Marconi tervezett és épített, továbbra is a jövő felé tekint, „megőrizve eredetiségét és identitását”. DNS-ében hordozza az Egyház, a pápa és az ember szolgálatát, „bárhol is éljen, bármilyen valláshoz vagy kultúrához is tartozzon”.

Történelme, amely gyakorlatilag átöleli az egész 20. századot, ellenállt a fasizmusnak, a kommunizmusnak, és legyőzte a II. világháborút és a hidegháborút”

– emelte ki Paolo Ruffini. Ez az az „erős gyökér, amelyből a Vatican News hírportál fája növekszik, az a weboldal, amely 43 nyelven számol be az Egyház és a pápa tanításáról, és amelyen 250 millió elolvasott oldalt regisztráltak 2020-ban az egész világról”.

„A Vatikáni Rádió teljes mértékben beilleszkedik a közszolgálati rádió- és televíziószolgálat közösségébe, kiváltképpen az Európai Műsorsugárzók Uniójába (EBU), amelynek alapító tagja, valamint az Afrikai Műsorszolgáltatók Uniójába – hangsúlyozta Giacomo Ghisani, a Vatikáni Rádió jogi képviselője és az Európai Műsorsugárzók Uniójának igazgatósági tagja. – Ezekben a nemzetközi műsorszolgáltató közösségekben fontos a részvétel, amely szintén részét képezi a pápa rádiója missziójának, ami pedig nem más, mint a péteri szolgálat támogatása, valamint az összekötő szerep a katolicizmus központja és a világ különböző országai között. A rádió kapcsolatba lép, együttműködik, megosztja tartalmait más országok műsorszolgáltatóival, és megvitatja velük a tevékenységét inspiráló főbb kérdéseket és értékeket azzal a céllal, hogy korrekt információkat szolgáltasson a közjó szolgálatában.”

„Ez a hatalmas kapcsolati hálózat megnyilvánul a Vatikáni Rádió által fenntartott partnerségi kapcsolatokban is: számos katolikus és nem katolikus, regionális és helyi rádióval ápol viszonyt, valamint olyan weboldalakkal, amelyek újra közvetítik a Vatikáni Rádió különböző nyelvű programjait. Ezáltal hatékonyabban eléri a legtávolabbi helyeket is” – emelte ki Giacomo Ghisani.

A web és a rádió közötti egyesülés a következő lépés a jövő felé. Február 12-től elindul a webrádió is, először olasz, francia, angol, spanyol, portugál, német és örmény nyelven. Idén csaknem 30 különböző nyelvű élő műsor jön létre, amelyet mind a rádió weboldalán, mind a jelenlegi Vatikáni Rádió-s applikáción keresztül lehet majd hallgatni. Ez a felhasználási mód lehetővé teszi a világon bárkinek – akár okostelefonjáról, akár számítógépéről –, hogy a saját nyelvén hallgassa a Vatikáni Rádiót.

Minden nyelv egy rádiót, egy műsort és egy kapcsolatot jelent, amely megerősödik a hallgatókkal”

– nyomatékosította Paolo Ruffini prefektus.

Jelenleg a Vatikáni Rádió műholdas, DAB+, digitális, internetes és rádióhullámokon keresztül is sugároz. Kiváltképpen a rövid hullámok testesítik meg azt, amit Ferenc pápa határozottan kér: eljutni a világ perifériáira.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír