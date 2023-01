A Könnyező Szűzanya tiszteletére mutatnak be szentmisét Győrben minden hónap 17-én

Az alábbiakban Bognár István spirituális, teológiai tanár 2022. december 13-án elhangzott beharangozó homíliáját adjuk közre.

Kedves Testvéreim!

A mai napon találkozunk ezen a korábbi években megszokott időpontban, a hónap 13. napján utoljára, s 2023 januárjától pedig minden hónap 17-én gyűlünk össze, hogy ünnepi lélekkel továbbra is együtt imádkozzunk és bűnbánó szívvel engeszteljünk.

A következő hónaptól, évtől kezdve ezeknek a havi imádságos összejöveteleknek egy egészen kézzelfogható célkitűzése, üzenete lesz: Veres András megyéspüspök úr 2022. év végi köriratában nagykilenced (2023. január 17-től augusztus 17-ig) elvégzésére buzdít, hogy méltó módon felkészülhessünk lélekben is a lassan végéhez közeledő székesegyházi felújítás csúcspontjára, a nagy ünnepi hálaadásra. Így minden hónap 17. napján, a győri vérrel könnyezés napján találkozunk, szentmisét bemutatva a Könnyező Szűzanya tiszteletére.

Ezekre a szép ünnepnapokra kilenc hónapon keresztül elzarándokolnak egyházmegyénk esperesi kerületeinek papjai és hívei egyaránt. Nagy szeretettel kérjük a kedves Máriát tisztelő hívek őszinte megértését, s egyben további töretlen buzgóságát, mellyel e havi „szűzanyás” alkalmakat is az eddig megtapasztalt hűséggel látogatták.

Sokat imádkoztunk eddig is, kérve Máriát mint a Jótanácsnak Anyját, segítsen nekünk abban, vajon hogyan tudnánk még élőbbé és rendszeresebbé tenni a győri vérrel könnyezésének immár 325 éve élő kultuszát. A sok-sok imádság mellett külön is „súgott” nekünk a nagy papköltő, Sík Sándor Az Igazi Mária című hosszú és szép versével, melyben sorra veszi híres bel- és külföldi kegyhelyeinket: „Ó Máriák, Besnyőn és Somlyóban és Pócson és Cellben, Lorettóban, Lourdes-ban, Fatimában, a Kármelen és Athoson, Guadalupén és Nagasakiban / akiknek arca elé ezerével özönlik az emberiség.” Amikor e hosszú költeményt olvasgattuk, rögtön éreztük azt, hogy bizony külön magyarországi kiterjedt kultuszával, saját emléknapjával – március 17-ével a naptárban – ebben a sorban a győri Mária-képnek is helye van. Ha csak az előző napokra gondolunk: éppen ezen napok mind egy-egy Mária-kegyhelyen történő jelenés választható emléknapjai: december 10-én Loreto, 11-én Lourdes, 12-én Guadalupe, 13-án pedig Fatima. Ebben a sorban méltán következhet mostantól minden hónap 17. napja is, amely a Szűzanya Győrött, 1697. március 17-én történt vérrel könnyezésének emléknapja is. Számunkra éppen ez a nap lehet hónapról hónapra a kegyelem bőséges forrása.

A győri Nagyboldogasszony-székesegyház többéves felújítása a végéhez közeledik. A főtemplomban a meghirdetett nagykilencedhez kapcsolódóan az egyházmegye egyes esperesi kerületeinek delegált szentmisék minden hónap 17-én 18 órakor kezdődnek a Vérrel Könnyező Szűzanya tiszteletére: január 17. (kedd) – Soproni Esperesi Kerület február 17. (péntek) – Komáromi Esperesi Kerület március 17. (péntek) – Győri Esperesi Kerület április 17. (hétfő) – Sopron Környéki Esperesi Kerület május 17. (szerda) – Kapuvári Esperesi Kerület június 17. (szombat) – Győr Környéki Esperesi Kerület július 17. (hétfő) – Csornai Esperesi Kerület augusztus 17. (csütörtök) – Mosoni Esperesi Kerület

