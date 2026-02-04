A krisztusi tűz megérintette – Diakónussá szentelték Magyar Richárd Zsoltot Nyírlugoson

Az előírt evangéliumi szakasz Krisztus templomban való bemutatásáról és az agg Simeonnal való találkozásáról szólt – erre a titokra „rímelt” Magyar Richárd Zsolt ünnepnapi szentelése. Tizenegy paptestvér, két diakónus, papnövendéktársak, családtagok, rokonok és az egyházközség hívei kísérték el Richárdot életének e döntő állomásáig.

Szocska A. Ábel egy égő gyertyával a kezében – elővételezve a február 2-i ünnep, Gyertyaszentelő Boldogasszony központi szimbólumát – kezdte meg prédikációját, oldalán a szentelendővel. Idézte Simeon szavait: Krisztus az igazi világosság, az emberek megvilágítója.

A püspök a diakónusi szolgálat eszközeit – a gyertyát, a tömjénezőt, a szenet és a tömjént – hívta segítségül a tanításhoz. Bemutatta használatukat, rávilágítva: a szentelendő élete is így izzott fel a krisztusi láng hatására. A püspök gyermekkora óta ismeri Richárdot, aki szerény máriapócsi körülmények közül érkezett, de az oltár körüli szolgálatot mindig „tüzes” lelkülettel végezte.

„Az ő életével is az történt, ami ezzel a darab szénnel: a krisztusi tűz megérintette, teljesen átizzította. Innentől az a feladata, hogy Krisztus szolgálatában izzék az élete” – fogalmazott a főpásztor.

Kitért arra is, hogy a szolgálatnak vannak nehéz pillanatai, melyeket a szén meggyújtásakor felszálló fanyar füst jelképez, ám ez a kellemetlen szag eloszlik, mihelyst rákerül a tömjén – azaz az imádság, melynek úgy kell az Atyához szállnia, mint a jó illatú füstnek.

A megyéspüspök a széntartó edényt a feleséghez, Zsanetthez hasonlította: az ő feladata, hogy óvja és szükség esetén újult erőre lobbantsa ezt a szent tüzet a diakónus szívében. Azt kívánta, hogy Richárd szolgálata olyan maradandó nyomot hagyjon, mint a templom terét belengő tömjénillat, amely akkor is érezhető, amikor a parázs már elhamvadt.

A Szent Liturgia végén Szocska A. Ábel püspök megáldotta a gyertyákat, melyeket a hívek otthonaikba is magukkal vihettek.

A köszöntők során gyermekek szavaltak a főpásztornak; Ignácz András nyírlugosi parókus örömét fejezte ki, hogy már a második diakónusszentelés történt a településen. A város polgármestere, Hovánszki György egy tömjénezővel ajándékozta meg az újszenteltet, aki fejezte ki háláját a Jóistennek, családjának, főpásztorának és parókusának.

Magyar Richárd Zsolt az 50. zsoltár versét választotta jelmondatául: „Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni!” (Zsolt 50,17) Ez a fohász személyes vallomás is: Richárd évekig küzdött beszédhibával, amely a rengeteg munka és kitartás eredményeként ma már nem is észlelhető.

Magyar Richárd Zsolt 1997. július 18-án született Nyíregyházán. Gyermekkorát Máriapócson töltötte, középiskolai tanulmányait Hajdúdorogon, a Nagy Szent Bazil Oktatási Központban végezte. 2016-ban kezdte meg tanulmányait a Görögkatolikus Papnevelő Intézetben. Képzése részeként 2019-ben teljesítette a „szociális évet”: Angliában, a Boarbank Hall Idősek Otthonában, majd Budapesten, a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában szolgált. Elkötelezettségét jelzi, hogy a fogyatékkal élők számára szervezett Szent Damján-tábor vezetőjeként is tevékenykedett. 2023-ban fejezte be teológiai tanulmányait, majd Fehérgyarmaton szolgált lelkipásztori kisegítőként Magyar Márton mellett. 2024-ben hittanár-nevelő tanári diplomát szerzett, és bekapcsolódott az egyházmegyei cigánypasztorációs, valamint ifjúsági bizottság munkájába. 2025-ben kötött házasságot Magyar-Miklós Zsanettel Máriapócson. Jelenleg Nyírlugoson teljesít szolgálatot, készen állva arra, hogy Krisztus örömhírének hiteles tanúja legyen.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír