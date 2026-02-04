A kubai püspökök szerint káosz és erőszak fenyeget az olajszállítmányok blokkolása miatt

A „minden jóakaratú kubai emberhez” intézett üzenetükben a püspökök mély aggodalmuknak adnak hangot az ország társadalmi és gazdasági helyzetének romlása miatt. A főpásztorok figyelmeztetnek arra, hogy a társadalmat összeomlás fenyegeti, különösen az ország energiaellátását érintő legutóbbi döntések után. Valós veszélynek látják, hogy zűrzavaros állapotok alakulnak ki, erőszak lesz úrrá ugyanazon nemzet polgárai között. Világosan kijelentik, hogy egyetlen jóakaratú kubai ember sem örülhet egy ilyen forgatókönyvnek.

A január 31-én, szombaton közzétett szövegben a püspökök a sziget egészén elterjedt életérzésről gondolkodnak el: „Akik tisztelettel vannak mások iránt és odafigyelnek mások szenvedésére, folyamatosan azt hallják, hogy a dolgok nem mennek jól, hogy nem folytatódhat így tovább.” Hangsúlyozzák, hogy felhívásuk az egész társadalomhoz szól, de „alapvetően azokhoz, akik a legnagyobb felelősséget viselik, amikor a nemzet javát szolgáló döntéseket kell hozniuk”. Megerősítve a tavaly júniusban, a szentév alkalmából közzétett felhívásukat, kiemelik, hogy a fájdalmas és nyomasztó valóság nem javult, hanem rosszabbodott, a félelem és a kétségbeesés fokozódott.

Külső feszültségek és társadalmi zűrzavar

„A közelmúltbeli hírek, amelyek többek között arról szóltak, hogy teljesen ellehetetlenítik az olaj bejutását az országba, megkongatják a vészharangot, különösen a legnehezebb helyzetben élők számára” – jelentették ki a püspökök.

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke ugyanis az elmúlt napokban aláírt egy elnöki rendeletet, vészhelyzetet hirdetett ki azzal összefüggésben, amit Kuba részéről az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikájára nézve fenyegetésnek tart. A rendelet értelmében az amerikai kormány pótlólagos vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek közvetlenül vagy közvetve olajat szállítanak Kubának. A cél az, hogy megakadályozzák a kőolajtermékek bejutását a szigetre és nyomást gyakoroljanak a havannai kormányra. A Fehér Ház állítása szerint a kubai kormány az Egyesült Államokkal ellenséges országokkal és csoportokkal működik együtt, ami rendkívüli kockázatot jelent.

Ebben a helyzetben íródott a püspökök felhívása:

Kubának változásokra van szüksége, „és ezek egyre sürgetőbbek”, az ország nem bír el „több félelmet és fájdalmat”.

Őszinte szavakkal kérik a döntéshozókat, hogy igyekezzenek elkerülni az újabb gyászt és szenvedést, ami különösen a szegények, az idősek, a betegek és a gyermekek életét veszélyezteti. Ezzel összefüggésben felidézik Szent II. János Pál szavait, amelyeket 1998-as látogatásakor mondott a szigeten, figyelmeztetve, hogy az elszigeteltség „válogatás nélkül sújtja a lakosságot, növelve a leggyengébb tagjainak nehézségeit”.

Párbeszéd, méltóság és közjó

A Szentszék állandóan hangoztatott tanításával összhangban a püspöki kar hangsúlyozza, hogy a konfliktusokat párbeszéd és diplomácia útján kell rendezni, soha nem kényszerítéssel. „Mert az emberek akkor értik meg egymást, ha beszélgetnek” – jelentik ki abban a meggyőződésben, hogy jóakarattal mindig meg lehet találni az igazság, az igazságosság és a béke felé vezető utakat.

Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az országon belül az emberek méltósága és szabadsága nem függhet külső konfliktusoktól. Határozottan kijelentik, hogy a tisztelet, a pluralizmus és a közügyekben való részvétel légköre nem gyengíti a nemzetet, sőt elősegítheti a nemzetközi feszültség enyhülését. Ezért

Szent II. János Pált szabadon idézve kérik, „hogy a világ nyíljon meg Kuba felé”, de azt is, hogy „Kuba nyíljon meg saját népe, minden kubai felé, kirekesztés nélkül”.

Az Egyház a remény szolgálatában áll

A püspökök hangsúlyozzák, hogy a Katolikus Egyház továbbra is a kubai nép mellett áll, a küldetését gyakorolva: imádkozik, hirdeti az evangéliumot, és szolgálja mindenekelőtt a leggyengébbeket. Megerősítik továbbá készségüket, hogy igény esetén részt vesznek a találkozás és az együttműködés formáinak kialakításában, a közjó szolgálatában.

Végezetül, közösségben XIV. Leó pápával, felidézik pápasága elején mondott szavait: „Ez a szeretet órája!” Kubát a kubai nép édesanyja, a Szeretet Szűzanyja közbenjárására bízva megismétlik felhívásukat: győzzön az ész és a józan gondolkodás, és ennek a földnek minden gyermeke békében, méltóságban és boldogan élhessen.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Yamil Lage/AFP

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír