Demencia – A lakosság tíz százalékát érinti, mégis keveset tudunk róla

A székesfehérvári Alba Plaza előtti téren Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának kamionja várta az érdeklődőket. A Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona, a Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja volt az esemény házigazdája.

Az Alzheimer-világnapi szűrőnapot megnyitó sajtótájékoztatón Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök hangsúlyozta, hogy sokkal kisebb problémával gyakran sokkal jobban foglalkozunk, mint ezzel, az emberek életminőségét meghatározó nehézséggel.

Beszédében a főpásztor az egymásra való odafigyelés szerepére hívta fel a figyelmet. Kiemelte: a kulcs a szeretet; ha szeretettel figyelünk egymásra, szeretettel próbáljuk elfogadni és segíteni egymást, akkor tudunk tenni valamit az ebben a betegségben szenvedőkért.

Harsány világunkban hajlamosak vagyunk a csendes dolgokra kevesebb figyelmet fordítani – mondta Beneda Attila, az EMMI családpolitikáért felelős helyettes államtitkára. – Az Alzheimer-kór, a demencia ilyen: sokáig rejtve marad a hozzátartozók, az ellátásban résztvevők előtt, és sokszor csak későn vesszük észre a betegséget, amikor már beszűkülnek a kezelési lehetőségek.

Ezt húzta alá beszédében Szigeti Szabolcs, a WHO Magyarországi Irodájának megbízott vezetője is: a diagnózis felállítása sok esetben a betegség folyamatának viszonylag késői szakaszában következik be, a demencia valójában világszerte aluldiagnosztizált.

Közös feladatunk, hogy az egyedülálló idősekre is odafigyeljünk; fontos, hogy megtaláljuk őket, segítséget adjunk nekik, és hogy ők is merjenek segítséget kérni – emelte ki Mészáros Attila alpolgármester, aki a Székesfehérváron évek óta működő szűrőprogram kapcsán örömét fejezte ki, hogy Fehérváron egyre aktívabb az idősebb generáció, ami hozzájárulhat a megelőzéshez is.

Egervári Ágnes, a demenciával élőkért létrehozott INDA program szakmai vezetője szerint egyedül ezzel a problémával nem birkózik meg senki, szükségünk van egymásra. – A demencia egyharmada szív- és érrendszeri megbetegedés miatt alakul ki, azaz legalább harminc százalékban megelőzhető – tette hozzá.

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója szerint a székesfehérváriak sok ismerettel rendelkeznek a betegségről, és ez fontos lépcső az elfogadás, a segítés felé. – A demenciával kapcsolatos két fő probléma a tudás hiánya és az előítélet: ezen kíván segíteni ez a program is – hangsúlyozta a szeretetszolgálat vezetője, felhívva a figyelmet a demencia.hu oldalra is, ahol sok ingyenes szakmai kiadvány érhető el.

Dankovics Gergely, Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának programigazgatója ismertette, hogy az átfogó egészségvédelmi szűrőprogram helyszínein speciális szűrőkamionban végzik a több mint negyvenféle vizsgálatot a szakemberek.

A megnyitó után a regisztrálók sorszám alapján vehettek részt a demenciaszűrésen és a többi vizsgálaton.

A szenior örömtánccsoportok figyelemfelhívó sétával és a Hotel Magyar Király előtt tánccal csatlakoztak az Alzheimer-világnapi székesfehérvári eseményhez.

Forrás: Katolikus Szeretetszolgálat; Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Bácskai Gergely/Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír