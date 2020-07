A lélek egészségére – Új fejezetet nyit a pannonhalmi bencés sörtörténet

Új létesítményt ünnepelni gyűltek össze Ravazd község határában a bencések barátai. A főapátság sörfőzdével bővítette önfenntartását és küldetése szolgálatát biztosító gazdasági tevékenységét.

Belga apátsági sörfőzés – a trappisták Westvleteren söre – tapasztalatát felhasználva, a magyar bencés bátorsággal önmagára szabott receptúrával készülő négy sörrel lépnek piacra. Az átadáskor Hortobágyi Cirill főapát áldotta meg a létesítményt.

Magyarország sörtörténeti kezdetei a bencésekre vezethetők vissza. A bakonybéli monostor 1086-os összeírása említ már egy Komlóhozó nevű völgyet, a Pannonhalmi Főapátság levéltári dokumentumai a 11. századra visszamenően őrzik az apátsági uradalomban készülő sörök emlékét. A török hódoltság utáni újrakezdésről 1701-es feljegyzések tanúskodnak évi 20-30 ezer liter mennyiséggel, és a főapátság a 18. század közepén Ravazdon is megindította a sörfőzést – Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát a történelmi előzmények felelevenítésével adott képet arról, hogyan kapcsolódik a bencés hagyományhoz a sör. A pannonhalmi bencések és sör összefonódása talán azért nem köztudott, mert a rend 1786-os feloszlatásával Pannonhalmán és Ravazdon is megszűnt a sörfőzés, és nem is indult 2020-ig újra.

Hortobágyi Cirill rámutatott, mennyire beleillik az apátság jövőt építő stratégiájába az innováció. A rend küldetésének fő területei, az oktatás-nevelés, a plébániák, közgyűjtemények és szociális intézmények mellett a vendéglátáshoz, turizmushoz kapcsolódó vállalkozás annak a nagy egésznek a része, amelynek célja az érték- és kultúrateremtés. A monostori gyógynövénykultúra és a borászat spirituális hagyományok újjáéledését hozta – emelte ki a főapát a Szent János-napi boráldás, a Szent Márton-napi újbor, Szent Vince-napi pincejárás ünnepi alkalmait.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára hangsúlyozta, a kormány számára fontosak a szövetségesek Magyarország fejlődésének előmozdításához. Számít mindazokra, akik elkötelezettek a hagyományok őrzésében, ugyanakkor vállalják a modern technológia kihívásainak megfelelő építkezést. Cseresnyés Péter szerint a Pannonhalmi Főapátság bizonyította, hogy képes betölteni ma azt a szerepet, amit a bencések a történelem során képviseltek. Az apátság megerősítette központi szerepét, ma ismét lelki és szellemi centrum, és e mellett stabil gazdasági háttérrel rendelkezik. A kormány szövetségest lát abban a bencések által képviselt gondolkodásban, mely a szerzeteseket jellemzi: A gazdag múltból a fejlődésben gazdag jelen következik, a hosszú távú gondolkodásból pedig kiszámíthatóságon alapuló jövő.

Az államtitkár elmondta, a kormány 785 millió forinttal támogatta a sörfőzde kialakítását. Az idén négyféle, belga típusú sörökből álló termékcsalád kerül piacra, 2021-től pedig belekezdenek szezonális sörök készítésébe. A 2020-ra várható forgalom megközelítőleg 50 ezer literre tehető, 2024-ig pedig évi 500 ezer literre bővülhet a termés - mondta.

Kara Ákos, a térség fideszes országgyűlési képviselője fontosnak tartja, hogy a kormány által képviselt értékőrzés és értékteremtés össze tud kapcsolódni a „bencés lélekkel”, mely merítve az évezredes tradícióból tud innovatív módon jövőt építeni. Kara Ákos megállapította, az apátság jelentős szerepet vállal a térség turizmusának fejlesztésében, kapcsolódva állami beruházásokhoz, mely a Pannonhalmán épülő új idegenforgalmi központtal, a települést a megyeszékhellyel összekötő kerékpárúttal és a helyben épülő uszodával egyre teljesebbé válik.

Az átadó-megáldó ünnepségen részt vett Várszegi Asztrik nyugalmazott főapát, Matusz Hugó pannonhalmi perjel, Baán Izsák bakonybéli perjel és a bencés közösség számos képviselője. Megjelent a magyar állami élet több képviselője, köztük Németh Zoltán Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, Hegyi László, egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, valamint Győr alpolgármestere, Ravazd és Pannonhalma polgármestere.

A megáldást követően Tihanyi Fülöp, egykori bencés diák, a sörfőzde sörfőzőmestere mutatta be a sajtó képviselőinek a létesítményt. A három teremben felállított géppark magyar gyártmányú főzőberendezései a legkorszerűbb technológia alkalmazását teszik lehetővé. A pannonhalmi sör minőségének garanciája a belga apátságokban használt kiváló alapanyag, melyet a legmodernebb vízprofil képző technológiával párosítanak. Így a sörfőző víz tökéletesen illeszkedik a sörök stílusához.

A 2020-ben várható pannonhalmi sörcsalád tagjai: Blonde – szűretlen világos sör. A nyár italának szánt, üdítő, önmagában is kellemes, a maláta édeskés karakterét, s a komlócitrusos keserűségét hordozó sört. Dubbel – felsőerjesztésű szűretlen barna sör. Karamellás édesség, visszafogottan komlózott keserűség, banános, mazsolás illatú krémes hab. Tripel – felsőerjesztésű, magas alkoholtartalmú szűretlen világos sör. A komló citrusos, gyümölcsös ízvilága, közepesen testes, száraz kortyérzet. Quadrupel – magas alkoholtartalmú barna sör. Karemmelés ízvilágú sör, főként desszertekhez és vadhúsokhoz. Értékesítés és bővebb információ ITT. A termékek elérhetőek a főapátság vendéglátógységeiben és ajándékboltjaiban Pannonhalmán és Budapesten.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír