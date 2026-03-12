A libanoni külügyminiszter a Szentszék segítségét kérte a déli országrészben élő keresztényekért

Az Irán bombázásával kezdődő közel-keleti háború kitörése óta az izraeli határ közelében élő libanoni keresztények szüntelen bombázásoknak és evakuálási parancsoknak vannak kitéve, ami hatalmas humanitárius válságot idézett elő. Youssef Raggi, Libanon külügyminisztere március 10-én, kedden telefonon beszélt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával, amit Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója is megerősített.

Youssef Raggi az X közösségi hálón tette közzé, hogy az érsekkel „véleményt cserélt a legfrisebb libanoni fejleményekről és a déli határ menti falvak nehéz helyzetéről”. „Arra kértem a Szentszéket, hogy lépjen közbe és közvetítsen a keresztény jelenlét megőrzése érdekében azokban a falvakban, amelyek lakosai mindig is támogatták a libanoni államot és hivatalos katonai intézményeit, és soha nem tértek el ettől az elkötelezettségtől” – írta a politikus a X-en.

Raggi szerint Gallagher érsek megerősítette, hogy „a Szentszék minden szükséges diplomáciai lépést megtesz a libanoni eszkaláció megállítása és a polgárok saját földjeikről való elűzésének megakadályozása érdekében”. Az érsek biztosította a libanoni külügyminisztert saját és a pápa imáiról Libanon népéért.

Amint arról mi is beszámoltunk, március 9-én, hétfőn egy maronita katolikus papot megöltek a libanoni Kulejában (Klajá), miközben olyan híveket segített, akiknek a házát tanklövés találta el. Erről értesülve XIV. Leó pápa imádkozott Pierre al-Raï atyáért, „minden ártatlanért, köztük sok gyermekért és az őket segítőkért”, valamint az ellenségeskedés beszüntetéséért.

A pápa 2025 november végén és december elején első apostoli útját Törökországba és éppen Libanonba tette. Libanoni tartózkodása idején sajnálatát fejezte ki a keresztények elűzése miatt az országból, amely a Közel-Kelet legnagyobb keresztény közösségének ad otthont. Leó pápa ekkor rámutatott, hogy a libanoni keresztények küldetése a „szeretet és a béke civilizációjának” építése.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Vatican Media

Magyar Kurír