A magyar elnökségű Európai Cursillo Mozgalom vezetőségi találkozót tartott Olaszországban

Várdai Judit, az Európai Cursillo Mozgalom (Gruppo Europeo Cursillos de Cristiandad, GECC) Titkársága elnökének beszámolója olvasható.

Közel egy évig tartott a felkészülés erre a találkozóra. A Milánó melletti helyszínen végül tíz ország (Anglia, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Ukrajna) 35 képviselője gyűlt össze, hogy közösen keressük a mozgalom útját a 21. század kihívásai közepette.

Mivel Európa nemcsak temperamentumában és történelmi múltjában sokszínű, hanem nyelvi gazdagságában is, a beszélgetések a hivatalos nyelveken – angolul és spanyolul – folytak. Hogy a fordítás ne vegyen el értékes időt a személyes megosztásoktól, igyekeztünk a legtöbb anyagot előre két nyelven elkészíteni.

A GECC tisztségviselői: Scheiling Tamás (kancellár), Pál Annamária (titkár), Szűcs Imre atya (lelkivezető), Várdai Judit (elnök), Scharle András (alelnök)

Párbeszéd a Lélekben

A kiscsoportokban az új szinódusi módszert, a „párbeszéd a Lélekben” formát követtük. Ennek lényege, hogy a csoport – a bevezető elolvasása után – imában mélyíti el a gondolatait, kérve a Szentlélek vezetését. A megszólalások után ismét az imádság csendjében születnek meg a reflexiók, majd az újabb megosztás után készül el a csoport közös összefoglalója. Az összegzést a plenáris ülésen osztottuk meg egyymással. Hatalmas erőt adott mindannyiunknak a barátság és az egység keresése. Megtapasztaltuk, hogy az imádságban megszületett válaszok elfogadást és szeretetet sugároznak. A közös munka most a részletes összefoglalók egységbe foglalásával folytatódik.

A lelki töltekezést a mindennapi szentmisék is biztosították: csütörtökön olasz, pénteken angol, szombaton portugál, vasárnap pedig magyar nyelven ünnepelhettünk együtt. A szentbeszédek értékes útmutatást adtak az Egyházban betöltött szerepünkhöz és az elkötelezett keresztény életünkhöz.

Nemzetközi távlatok és személyes kötelékek

Alvaro Martinez, az OMCC (Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad) nemzetközi irányító testületének elnöke is megtisztelte jelenlétével a találkozót. Titkárságunkkal együtt áttekintette az európai országok cursillós helyzetét, valamint a jövőbeli terveinket arról, hogy mely országokba szeretnénk még elvinni ezt a lelkiséget.

A hivatalos programok mellett sok személyes beszélgetésre is alkalom nyílt. A szombat esti agapéra mindannyian hoztunk magunkkal otthonról egy-egy hazai cursillós emléktárgyat ajándékba. Párokba rendeződve ezeket adtuk át egymásnak, miközben megosztottuk, miért tölt be olyan fontos szerepet az életünkben a cursillós szolgálat és a közösség.

Magyar nyelvű hálaadó szentmise

A búcsúzás pillanataiban többen is kifejezték, milyen nagyszerűen érezték magukat, és hogy mennyire megerősödtek a baráti, közösségi kapcsolatok. Lelkesen és reménnyel telve várjuk a következő, 2027-es sevillai találkozót.

Forrás és fotó: Várdai Judit, az Európai Cursillo Mozgalom Titkárságának elnöke

Magyar Kurír