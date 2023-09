A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleménye az 1%-os felajánlásokról

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki 2023-ban adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház számára ajánlotta fel. Hálásan köszönjük, hogy idén már több mint 800 ezer felajánló támogatta intézményeink szolgálatát.

A befolyt összegből idén is Egyházunk különböző intézményei mellett a Katolikus Egyház karitatív tevékenységét támogatjuk. Az ország szinte minden pontján jelen vagyunk az országos és egyházmegyei karitász, valamint a szerzetesi közösségek által fenntartott szolgálatokon keresztül. Munkatársaink igyekeznek a lehető legtöbb nehéz helyzetben lévő emberhez eljuttatni a tevékeny krisztusi szeretetet. Katolikus óvodáink és iskoláink támogatása is kiemelten fontos számunkra. Folyamatosan segítjük a háború miatt nélkülöző gyermekeket és családokat, valamint a kritikus helyzetbe került kárpátaljai testvéreinket is.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a katolikus hívők évről évre tudatosabbak. Mások is egyre többen látják és tapasztalják a Katolikus Egyház jelenlétét a hétköznapokban. Mindezt az is bizonyítja, hogy az utóbbi közel tizenöt évben 61 %-kal nőtt azok száma, akik a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlják fel adójuk 1%-át.

Köszönjük, hogy továbbra is segíthetünk!

Budapest, 2023. szeptember 27.

az MKPK Titkársága

Forrás és illusztráció: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír