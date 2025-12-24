A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1650 szegény sorsú gyermek karácsonyi álmát teljesítette

A felzárkózó településeken élő gyermekek személyes kívánságait gyűjtötte össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, hogy a cégek és magánemberek segítségével teljesítse a gyerekek karácsonyi álmait.

A november elején, immár ötödik alkalommal meghirdetett és december 15-éig tartó „Legyél te is Csillagszóró!” nevű akcióban a karitatív szervezet munkatársai a legszegényebb falvakban rendszeresen zajló közösségi programok során, leckeírás, rajzolás, vagy játék közben írták össze a kéréseket. A támogatók az így összeállt listán szereplő ajándékok megvásárlásával váltották valóra a kicsik álmait.

Nekik köszönhetően idén 1650 kívánságot teljesített a karitatív szervezet. A kampányhoz csaknem 200 magánadományozó csatlakozott, mellettük számos cég, sport-, szociális és tanintézmény is bekapcsolódott az ajándékgyűjtő kampányba.

A magánszemélyek közül volt, aki egyedül vállalta egy gyermek ajándékát, mások családként vagy baráti társaságként döntöttek úgy, hogy egy közösségnek teszik szebbé a karácsonyt.

Az ajándékok karácsony előtt minden gyermekhez eljutnak. A kiszállítás a karácsony előtti héten kezdődött, jellemzően a felzárkózó településeken működő Jelenlét Pontokra.

A falvakban dolgozó munkatársak több helyen ünnepséget szerveznek, máshol személyesen viszik el az ajándékokat a családokhoz.

Idén három intézmény, a siófoki, a marcali és a pécsi máltai fejlesztő iskolák és óvodák kívánságait is teljesíteni tudták a karitatív összefogásnak köszönhetően. Emellett a városi szegregátumokban élő gyermekek álmai is valóra váltak, hasonlóan a korábbi évekhez.

A kívánságok évről évre sokat elárulnak. A focilabda továbbra is az egyik legnépszerűbb kérés a fiúk körében, míg a lányoknál gyakran szerepel baba vagy sminkkészlet. Volt, aki a nemzeti 11 által dedikált fociskártyát kért, más horgászfelszerelést, nagy karácsonyi manót, vagy távirányítós autót egy kis édességgel. A trendi kívánságok között megjelent a Labubu, emellett boxkesztyű is szerepelt a listákon. Egy 11 éves gyermek barkácskészletet kért, mert szeretne jobban megismerkedni a barkácsolás világával; egy autista gyermek kék mikrofont választott, míg egy enyhén autista gyermek – ahogy minden évben – most is egy telefonkönyvet kért karácsonyra, hogy megtanulja.

A Csillagszóró-kampány küldetése, hogy a leginkább rászoruló gyermekek is átélhessék a karácsony igazi varázsát, azt a meghitt, szívmelengető pillanatot, amikor a csomagolópapír lassan felhasad, és előbukkan az a kincs, amelyre ők a legjobban vágytak.

A kampány azt az üzenetet is közvetíti, hogy ezek a gyermekek nincsenek egyedül – hogy számítanak, hogy vannak, akik hisznek bennük.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat/Mózes Anita

