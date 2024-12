A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség nagykövete lett Kocsis Fülöp érsek-metropolita

A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Mozgás-Öröm Sport Egyesület közös rendezvényének a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet adott otthont. A sportvetélkedővel szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy a segítséggel élőkre nemcsak ezen a világnapon kell odafigyelni.

Széles Diána alpolgármester a megnyitón úgy fogalmazott, hogy az intézményi oldalt biztosítják, de a lélek is nagyon fontos, hiszen akik nap mint nap velük foglalkoznak, azok végzik az igazi szolgálatot, szívvel és lélekkel.

A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség már 35 éves. Munkájukat nagykövetek, mentorok segítik, ők népszerűsítik egy-egy rendezvényüket: többek között Várkonyi Attila, alias DJ Dominique, az olimpiai bajnok Berki Krisztián és Schmitt Pál volt köztársasági elnök is.

Az ő feladatuk, hogy megjelenésükkel népszerűsítsék a speciális olimpiát. Most újabb névvel bővült a nagykövetek sora: Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnökétől, Lengyel Lajostól vehette át ezt az elismerést. A főpásztor korábban is több ízben jelen volt a rendezvényeiken, illetve a tavalyi berlini nyári világjátékokról hazaérkező speciális olimpiai csapatot fogadó bizottságnak is a tagja volt.

A nagyköveti oklevél átadásán Kocsis Fülöp Szent Illés prófétáról szólt a résztvevőknek, róla nevezték el ugyanis a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő, nappali ellátást és támogatott lakhatást is nyújtó debreceni központot.

„Szent Illés próféta olyan erősen tudott imádkozni, hogy az Úristen az ő szavára megállította az esőt. Sőt egy másik alkalommal Illés szavára jött le az égből a tűz. Szent Illésről tehát érdemes tudni, hogy az imádságai hatalmas csodákra voltak képesek, és ezért választottuk őt a központunk védőszentjének, mert segítségével csodákat szeretnénk létrehozni. Az Úristen olyan erőt tud adni nekünk, ami túlszárnyalja az emberi adottságainkat, képességeinket. De ha az Úristenbe vetjük a bizalmunkat, hogyha tudunk imádkozni, akkor föntről – ahogy Illésnek a tüzet meg az esőt küldte – csodálatos erőt tud nekünk is adni. Éppen azért hoztuk létre a Szent Illés Központot, hogy segítsünk azoknak a családoknak, ahol erre különösen nagy szükség van” – fogalmazott a metropolita.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír