A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közleménye

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartóként elfogadja és teljes terjedelmében közzéteszi a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium közleményét.

A sajtóban megjelent eseteket rendkívül súlyosnak tartjuk. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek méltóságát sértő, megalázó vagy bántalmazó magatartás semmilyen körülmények között nem egyeztethető össze a gyermekvédelem alapelveivel, a keresztény értékrenddel és a ferences nevelés küldetésével.

Fenntartóként kötelességünknek tekintjük, hogy ne csak az egyes eseteket, hanem az azok hátterében álló intézményi folyamatokat és gyakorlatokat is megvizsgáljuk.

Ezért az iskola közleményében jelzett intézkedésekkel összhangban független szakértők bevonásával átfogó vizsgálatot rendelünk el.

A vizsgálat nem csupán a sajtóban megjelent ügyekre terjed ki, hanem az intézmény gyermekvédelmi, pedagógiai és szervezeti működésének szélesebb körű áttekintésére is.

Célunk, hogy pontos képet kapjunk a történtekről, felülvizsgáljuk a korábban meghozott döntéseket, és szükség esetén további intézkedéseket hozzunk annak érdekében, hogy intézményeink minden gyermek számára biztonságos környezetet jelentsenek.

Az alábbiakban a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium közleménye olvasható:

A SZENT ANTAL ESZTERGOMI FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KÖZLEMÉNYE

A mai napon megjelent egy sajtócikk a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégiummal kapcsolatban, amely olyan eseményeket tárgyal, amelyek során egy diákot bántalmazás ért, valamint felnőtt munkatársak részéről elfogadhatatlan határátlépések történtek.

Szeretnénk a nyilvánosságot közvetlenül tájékoztatni arról, hogy az ügyeket az iskola vezetése és fenntartója is rendkívül komolyan veszi. Bocsánatot kérünk mindazoktól, akiket a történtek érintettek, és mélyen sajnáljuk, hogy intézményünkben olyan események történtek, amelyekben diák sérülhetett, vagy amelyek családokban bizonytalanságot, félelmet és bizalomvesztést okozhatnak.

A gyermekek testi, lelki és érzelmi biztonsága számunkra elsődleges. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek megalázása, valamint a fizikai fenyítés bármely formája – még akkor is, ha azt valaki játékosnak szánja – összeegyeztethetetlen a gyermekvédelem alapelveivel és a ferences nevelés szellemiségével.

Ebben a kérdésben a fenntartó és az intézményvezetés egyaránt a zéró tolerancia elvét vallja.

Egyúttal elhatárolódunk minden olyan kollégiumi vagy tanórai gyakorlattól, amely a cikkben megjelent beszámolók szerint a gyermekek méltóságát sértheti.

Az iskola az ismertté vált eseteket kivizsgálta, az érintettekkel szemben fegyelmi intézkedéseket hozott, és ahol indokolt volt, a gyermekvédelmi és a hatósági szervek felé is megtette a jelzéseket, és megosztotta a rendelkezésére álló információkat.

Az ügyben tudtunkkal jelenleg rendőrségi eljárás van folyamatban, amelynek állásáról, részleteiről nem rendelkezünk információval.

A teljes eseménysort látva szükségesnek tartjuk annak áttekintését, hogy az eset súlyát az első információk alapján megfelelő módon ítéltük-e meg. Ezért a fenntartó független szakértők bevonásával történő vizsgálatot rendel el a mai napon, amelynek célja annak feltárása is, hogy mely területeken szükséges változtatnunk, és hogyan tudjuk a biztonságos iskola követelményeit és szemléletét még következetesebben érvényesíteni a kollégium és az iskola mindennapjaiban. Az ellenőrzés kiterjed a kollégium korábbi pedagógiai gyakorlatára, a cikkben megfogalmazott állításokra, valamint a felmerült esetek kivizsgálására és az azok nyomán hozott intézkedésekre is.

A vizsgálat lezárultáig az érintett szerzetes és a pedagógus is mentesül a diákokkal kapcsolatos nevelői és oktatói feladatok ellátása alól. Az eredmények ismeretében lesz majd lehetőségünk megítélni, hogy a korábban meghozott intézkedések megfelelőek és arányosak voltak-e, illetve szükség van-e további lépésekre vagy szigorúbb intézkedések megtételére.

Célunk, hogy intézményünkben a nevelőmunka alapját a személyes odafigyelés, a kölcsönös tisztelet, a bizalom és a felelősségvállalás jelentse. Ezek azok az értékek, amelyek a mindennapokban meghatározzák a diákokkal való kapcsolatunkat, és amelyekhez a jelenlegi helyzetben is ragaszkodunk. Nevelési gyakorlatunk a gyermekek méltóságának tiszteletére épül, ezért a megalázó büntetésnek nincs helye intézményünk pedagógiai eszköztárában. Amennyiben ilyen jellegű határátlépésről vagy gyakorlatról tudomást szerzünk, haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Az elmúlt években a fenntartóval közösen jelentős hangsúlyt fektettünk a gyermekvédelmi kultúra erősítésére. Munkatársaink képzéseken vettek részt, gyermekvédelmi protokoll készült, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy a megelőzés, a felismerés és a megfelelő reagálás minden területen fejlődjön, hiszen a mostani események arra is figyelmeztetnek bennünket, hogy tovább kell erősítenünk intézményünk működését és biztonsági kultúráját. A gyermekvédelmi és hatósági szervekkel a vizsgálatok során teljes körűen együttműködünk, és a jövőben is minden szükséges támogatást megadunk munkájukhoz.

Tudjuk, hogy a történtek kapcsán számos kérdés és aggodalom merülhet fel Önökben. Kérjük, hogy bizalommal forduljanak intézményünkhöz a franka@frankaegom.hu e-mail-címen. Bármilyen észrevétel, kérdés vagy bejelentés esetén is állunk rendelkezésükre; minden hozzánk érkező jelzést komolyan veszünk, és kivizsgálunk. Közös célunk, hogy a gyermekek biztonságos, támogató környezetben fejlődhessenek, és mindennapjaikat bizalommal tölthessék intézményünkben.

Forrás és fotó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

Magyar Kurír