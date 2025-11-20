A Máltai Szeretetszolgálat egyedülálló projektjébe kapcsolódtak be a debreceni Svetits diákjai

Hogyan lehet újrahasznosítani a már nem használt farmernadrágokat? Milyen kiegészítőket és dísztárgyakat lehet készíteni farmerból, és mindez hogyan járul hozzá ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez és a felzárkózó településeken élők munkához juttatásához? Ezekre a kérdésekre is választ kaptak november 17-én a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai, akik bekapcsolódhattak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik egyedülálló projektjébe.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ReFarmerBank projektje 2023-ban indult a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tarpán. A szervezet országszerte gyűjti a farmereket, amelyeket a felzárkózó településeken mosnak, szárítanak, és készítenek belőlük különböző termékeket, munkahelyhez juttatva ezzel az ott élőket.

„A Svetits-napon, november 17-én diákjaink hajgumit, kulcstartót, karkötőt, könyvjelzőt készítettek, ezzel egy időben elindult az iskolában a kidobásra ítélt farmerek gyűjtése. A hetet egy jótékonysági esemény zárja, amelyen a diákok és szüleik, nagyszüleik ReFarmer-termékeket választhatnak, adományaikkal a program működését támogatva” – mondta Geröly Eszter M. Sára főigazgató.

November 17-én emlékeznek a Svetits alapítóira

Az iskola közössége minden év november 17-én ünnepli alapítóit. Svetits Mátyás a 19. század második felének egyik ismert debreceni polgára, a városi Kereskedelmi és Iparkamara első elnöke volt, aki feleségével, Kojanitz Annával együtt a római katolikus leánynevelés céljára ajánlotta fel vagyonát, így kezdhette meg működését 1896-ban a Svetits Leánynevelő Intézet.

„A Svetits-napon olyan programokat szervezünk, amelyek az iskolát fenntartó Boldogasszony Iskolanővérekhez is kapcsolódnak, hiszen novemberben ünnepeljük a rendet megalapító Terézia anya boldoggá avatásának 40. évfordulóját. Mivel a Svetits egészen 2012-ig lányiskola volt, ahol évtizedeken át háztartástant is tanítottak, idén a varrást és az újrahasznosítást állítottuk középpontba. Őrzünk régi varrógépet, szabásmintákat és anyagokat, ezeket is megmutattuk a diákjainknak, akik a ruhatervezésbe, a nyakkendőkötésbe, a csomózásba is belekóstolhattak” – mondta a Svetits főigazgatója, hozzátéve: a fenntarthatóság különösen fontos a rend számára, ez az egyik missziója az iskolanővérek idén 30 éves, nemzetközi Shalom Hálózatának is.

November 20-án tartja gimnáziumi nyílt napját a Svetits – az eseményre 6. és 8. osztályos diákokat és szüleiket várják. Az érdeklődők az igazgatói tájékoztató és az iskolanővérek bemutatkozása után nyílt órákon és iskolasétán vehetnek részt, svetitses tanárokkal és gimnazistákkal beszélgethetnek. A nyílt napon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezési űrlap az iskola oldalán található.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Magyar Kurír