A Máltai Szeretetszolgálat a hidegben különösen is figyel a hajléktalan emberekre

A fagypont alatti hőmérsékletre való tekintettel a szeretetszolgálat négy utcai gondozószolgálata járja az utcán élő hajléktalan emberek jellemző tartózkodási helyeit, hogy a kihűlés veszélyének kitett személyeket felkutassa, és akit lehet menedékhelyre vigyen.

Az esti, éjszakai órákban krízisautó áll készenlétben, hogy a bejelentésekre reagálva segítséget nyújtson.

A diszpécserszolgálat éjjel-nappal hívható 061 338 4186-os telefonszámára ezekben a napokban átlagosan 10–14 hívás érkezik a főváros budai oldaláról, ahol a Máltai Szeretetszolgálat felelős a hajléktalan ellátásért.

A segítségkérések többsége jellemzően a sötétedés utáni órákban fut be, amikor a kutyájukat sétáltató emberek közterületen fekvő hajléktalan személyeket látnak, a késő esti és éjszakai órákban pedig inkább hivatalos személyek, rendőrök, vagy közlekedési társaság dolgozói jelentenek újabb eseteket. A helyszínen talált hajléktalan emberek tízből hét esetben elfogadják a felajánlott segítséget.

Férőhelyhiány miatt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanellátó intézményei senkit nem küldenek el, ha az ideiglenes krízisszálláshelyek is megtelnek, akkor a diszpécser más ellátó szervezetektől kér segítséget – ha pedig sehol nincs már szabad hely, a karitatív szervezet ideiglenesen újabb épületet nyit meg a hajléktalan emberek számára.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat/Kovács Bence

Magyar Kurír