A Máltai Szimfónia program a 2025/2026-os tanévtől óvodások számára is elérhetővé válik

A program a szociális munka része, hiszen valami olyasmit ad a gyerekeknek, ami korábban a legtöbbjük életéből hiányzott: közösséget és sikert. Ettől pedig a bennük rejlő többi képesség is fejlődni kezd; a foglalkozások iskolai teljesítményre gyakorolt pozitív hatásait két egymástól független tudományos kutatás is alátámasztja.

Az idén országszerte 40 felzárkózó településen mintegy 1000 általános iskolás gyermek vett részt a Máltai Szimfónia program foglalkozásain, ahol a zeneoktatás nem a hagyományos módon, hanem a Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott speciális módszertan szerint zajlik.

A hangsúly a zenei élményen és a közösségépítésen van: a program célja nem az, hogy profi zenészeket képezzen, hanem hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket sikerélményhez juttassa, növelje az önbizalmukat, megtanítsa őket alkalmazkodni és kapcsolódni egymáshoz, és eszközt adjon a kezükbe ahhoz, hogy átélhessék és kifejezhessék a saját érzéseiket. A zenélés ilyenformán egész életre szóló örömforrás lehet számukra, függetlenül attól, hogy végül milyen pályát választanak maguknak.

A Máltai Szimfónia diákjai hegedűn, csellón, nagybőgőn, gitáron, cimbalmon vagy ütőhangszereken tanulhatnak meg játszani a hetente legalább két alkalommal tartott foglalkozásokon. Az első órákon olyan egyszerűbb gyerekdalokat tanulnak meg, mint például a Gólya, gólya, gilice; a kezdeti sikereket követően pedig a zenetanárok a programsaját repertoárjából választanak darabokat az adott csoport érdeklődése és tudásszintje szerint. A kínálat rendkívül sokszínű, a népdaloktól a popzenén és autentikus cigányzenén át egészen a komolyzenéig terjed. A gyerekek a dallamokat utánzással vagy speciális kotta segítségével tanulják be, amelyben színek és számok is segítik az értelmezést.

A tanulók a kezdetektől koncerteznek, karácsonykor, anyák napján és tanév zárásakor rendszeresen fellépnek a helyi közösség előtt.

A tapasztalatok alapján a Máltai Szimfónia foglalkozásaira óriási az igény. Gyakran előfordul, hogy egy-egy osztályban minden diák felteszi a kezét a kérdésre, hogy ki szeretne zenét tanulni, és a háromnegyedük egész évben rendszeresen jár az órákra.

A zenei tehetség a részvételnek nem feltétele. A Máltai Szimfónia program oktatói mindenkit szívesen látnak a foglalkozásokon, aki csatlakozni szeretne. A koncerteken úgy osztják el a szólamokat a gyerekek között, hogy az is a zenekar hasznos tagjának érezhesse magát, aki esetleg csak pár hangot tud biztos kézzel megszólaltatni a hangszerén.

Az immár 12 éve futó program eredményei messze túlmutatnak a zenei képzésen: a közelmúltban két egymástól független tudományos kutatás is megerősítette, hogy a Máltai Szimfónia foglalkozásai pozitívan hatnak az iskolai teljesítményre, így segítenek a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásában és az esélyteremtésben.

Vekety Boglárka, Logemann Zsófia és Alexander Logemann, az ELTE kutatói a Hogyan hat a zenélés a hátrányos helyzetű gyerekek kognitív képességeire és iskolai életére? című publikációjukban megállapították, hogy a Szimfónia programban eltöltött idő bizonyíthatóan jó hatással van a gyerekek önbizalmára, valamint számolási és olvasási képességeire, ami nagy jelentőséggel bírhat a későbbi iskolai előmenetelben, továbbtanulásban.

Szűcs Tímea, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének munkatársa A zenetanulás mint a társadalmi felemelkedés eszköze című publikációjában azt írja, a Szimfónia program keretei között zajló tartós közös munka során fejlődni kezdenek a gyerekek iskolai teljesítményt is befolyásoló kompetenciái: a kitartás, az együttműködésre, a figyelem megtartására való képesség. A gyerekek önértékelése is megerősödik, motiváltabbak lesznek, megjelenik a környezetük jobbításának szándéka, természetessé válik az egymáshoz való alkalmazkodás és a másik felé való nyitás – akár roma-nem roma viszonylatban is –; megtapasztalják, hogy a befektetett munka idővel beérik, így kitartóbbá válnak úgy a hangszerjátékban, mint az iskolai tanulmányaikban.

„2013 óta mintegy 4000 általános iskolással ismertettük meg a közös zenélés örömét. Nagy álmunk, hogy a program hatókörét kiterjesszük a kisgyerekkortól egészen a szakképzésig – mondta el Nagy Kálmán, a Máltai Szimfónia program vezetője. – Habár a célunk nem a tehetségkutatás és -gondozás, a kiemelkedően jó zenei képességekkel rendelkező gyerekek kezét az általános iskola befejezése után sem engedjük el. Akik úgy döntenek, hogy zenei középiskolában folytatják a tanulmányaikat, azokat ösztöndíjjal és mentorálással támogatjuk, és fellépési lehetőségeket is szervezünk a számukra.

A programba a közeljövőben óvodásokat, kisiskolásokat is szeretnénk bevonni. A kollégáimmal jelenleg egy olyan módszertan kifejlesztésén dolgozunk, amely a legkisebbek ritmusérzékét fejleszti kreatív játékokon keresztül, és csak egészen egyszerű eszközök kellenek hozzá, mint például egy rizzsel töltött kólásdoboz” – tette hozzá.

A Máltai Szimfónia programról megjelent tanulmányok: Szűcs Tímea (Debreceni Egyetem, BTK, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen): A zenetanulás mint a társadalmi felemelkedés eszköze, Educatio 33 (2), pp. 253–261., (2024). Vekety Boglárka, Logemann Zsófia, Alexander Logemann: Hogyan hat a zenélés a hátrányos helyzetű gyerekek kognitív képességeire és iskolai életére? In: Bajzáth, Angéla; Csányi, Kinga; Győri, János (szerk.) Elkötelezettség és rugalmasság: a neveléstudomány útjai az átalakuló világban: Absztraktkötet. Budapest, Magyarország: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE PPK) (2023) 456 pp., 108.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

