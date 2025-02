A Mária Rádió imalánca a békéért a Szombathelyi Egyházmegyében

Kedves Családok!

A világban zajló háborúk és a békéért való sóvárgás mindannyiunk szívében ott él. Törékeny a tűzszünet Gázában, és három éve tart az orosz-ukrán háború. Várjuk a békét, mert tudjuk, hogy Jézus a Béke Fejedelme, a Szűzanya pedig a Béke Királynője. De nem csupán fegyverszünetre van szükség, hanem valódi kiengesztelődésre, megbocsátásra.

Ezért indítjuk útjára Markolt Sebestyén Várandós Madonna című szobrának kicsinyített másait, hogy családról családra járva hívjon imádságra a békéért. Mert a háború nemcsak az emberéleteket követeli, hanem elhatalmasítja a gyűlöletet és meg nem született életeket is elragad. Jézus tanít minket: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Arra hívunk minden családot, hogy imádkozzon azért, hogy azok is képesek legyenek megbocsátani, akiket a háború szembeállított egymással.

A Várandós Madonna szobra házról házra jár majd, hogy összegyűjtsön minket közös imádságra. A Mária Rádió önkéntesei szervezik útját, és minden család, amely befogadja, kap mellé egy „Ahol ugyanis ketten vagy hárman...” családi imádságos füzetet. Ebben megtalálható a Legyen vége már! párbeszédes ima, és sok más inspiráció, amely segíthet megerősíteni a békét nemcsak a világban, hanem a saját családjainkban és közösségeinkben is.

Hisszük, hogy az imának ereje van, és amikor megszületett az Üdvözítő, az angyalok is ezt énekelték: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a Földön a jóakaratú embereknek!”

Amint az ukrán fronton megvalósul a tűzszünet, megszervezzük hálaadó szentmisénket Budajenőn, a pálos kolostorromban, ahol a Várandós Madonna eredeti, nagyméretű szobra áll. A kis szobrok ott fejezik be útjukat, és közös imánk ott ér össze egyetlen nagy könyörgéssé a világ békéjéért.

Szeretettel hívom és bátorítom Önöket, hogy kapcsolódjanak be ebbe az imaláncba, fogadják otthonukba a Madonna szobrát, és engedjék, hogy áldása kísérje mindennapjaikat!

Áldással:

Lukovits Milán atya

Mária Rádió műsorigazgatója

*

A cél az, hogy minden héten más családnál legyen a szobor, és amíg náluk van, a békéért imádkozzanak közösen. Ehhez egy családi imafüzetet is ad a Mária Rádió. Jó lenne, ha egy évig (vagy tartós tűzszünetig) tartana az imalánc, vagyis 52 család jelentkezését várják. Mivel a Szombathelyi Egyházmegye egy szobrot kap, amelynek átvételére a szombathelyi Mária Rádióban kerül sor, ezért elsősorban szombathelyi és környékbeli településekről várják a jelentkező családokat.

Jelentkezni a szombathely@mariaradio.hu címen, illetve telefonon Kótáné Koltay Veronikánál, a +36 30 330 6252-es számon lehet.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír