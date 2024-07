A második nap Egerszalókon, a „kegyelem szigetén”

Este az Egri Főegyházmegye újmisései celebrálták a szentmisét, akiket Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens köszöntött. Örömét és háláját fejezte ki, hogy a fiatalok, akik gyermekként még nem tudhatták, mi lesz a hivatásuk, később növekedve a hitben igent mondtak Krisztus hívására és a múlt hónapban Ternyák Csaba egri érsek pappá szentelte őket, Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmák Zoltán fiatalokat.

Novák Lajos újmisés a szentmise kezdetén a Gyermekszalók résztvevőihez is szólt, akik a találkozó alatt szentségimádáson is részt vesznek a különböző játékos programok mellett.

Homíliájában Szedmák Zoltán újmisés Isten zarándok népének nevezte a Szalókra érkező résztvevőket. Majd kegyelemről és bűnről, illetve döntésről és hitről elmélkedett. Talán Egerszalókot „a kegyelem szigetének” is nevezhetnénk – mondta. A temető mellett található sátortábor kapcsán megjegyezte: a minket szerető Isten is a halál helyén, az örök életet elvesztett ember lakóhelyén, itt a földön verte fel az ő sátrát. És ma is itt sátorozik közöttünk. Itt lakik velünk, nem szedte a sátorfáját és távozott el tőlünk, és ezt tapasztaljuk különösen itt, a kegyelem szigetén. Nem lehet lekicsinyelni a bűnt, számolni kell vele. De nem lehet az életünket úgy élni, hogy csak a bűnre koncentrálunk. Ha a kegyelemre figyelünk, ha arra figyelünk, hogy minél inkább betöltekezzünk Istennel, akkor a kegyelem által közel kerülünk hozzá, és egyre távolabb kerülünk a bűntől. Isten válasza az ember megmentése. Isten válasza az irgalom: a leginkább és a legkönnyebben megérezhetjük, hogy ott van Isten az irgalom mögött.

A bűn seb, ami minden ember életében keletkezett, de Isten megmutatja az irgalma által, hogy ő hatalmasabb, mint ez a seb, ő nagyobb, mint a bűn. A keresztény élet hegymenethez hasonlítható. Nem lehet gyorsan menni, mert ha kapkodunk, kátyúba kerülhetünk. A keresztény ember megy az ő Istene felé a hegyre, és nem baj, ha lassan, de biztosan megy felfelé. Itt Szalókon Isten és ember találkozik egymással. Itt együtt lehetünk mindazok, akik kis apró lépésekkel haladunk a keresztény élet zarándokútján.

Majd a találkozó mottójáról elmélkedett: József azért volt igaz ember, mert tudott jó döntéseket hozni, még nagy dolgokban is. József a kegyelem javára döntött, és irgalmat gyakorolt. Ha József ilyen volt, akkor képzeljük el, milyen lehet a mi Istenünk, aki nemcsak hogy irgalmat gyakorol, hanem maga az irgalom! Még ha bűnt követsz is el, nem gondolkodik azon, hogy ő elvet. Nem gondolkodik azon, hogy kidob, nem gondolkodik azon, hogy megszünteti a veled való kapcsolatát. Isten vár, ahogy József is várt. Várja, hogy a bűn melletti hirtelen döntésedet jóvá tedd az Isten melletti újbóli döntéseddel. Nem maradhatsz a kátyúban. Kelj fel! Segítünk. Ezért lóg a nyakunkba a lila stóla – buzdított.

És megyünk előre együtt ezen az úton. Isten földön zarándokló népe megy előre az úton, néha lassan, néha botorkál, de halad előre. Isten megszólított téged. Bűneink és lázadásaink ellenére Isten velünk járja az életünknek és a hitünknek a zarándokútját, mert Isten hűséges. És ez a hűség a mai világban nagyon nagy kincs és nagyon nagy ajándék. Nagyon nagy ereje van ma a hűségnek, és akkor milyen ereje van annak az Istennek, aki mindörökké hűséges. Az irgalom, az irgalom gyakorlása a legnagyobb áldozat, amit te meg tudsz tenni az Istenedért. És teheted mindezt azért, és bizonyos értelemben kötelességed is tenned azért, mert Isten veled is irgalmat gyakorolt, hiszen ezt éljük és ezt tapasztaljuk a saját bőrünkön. Mi is azért vagyunk itt most ezen a hegyen, hogy újra Isten felé forduljunk, hogy újra megerősödjön bennünk az Istenbe vetett hit és bizalom, a bűn helyett a kegyelem és a halál helyett az élet. Ez a hely és ez a hegy, a kegyelem szigetén az irgalom hegye, ahol megérthetjük és saját életünkön megtapasztalhatjuk Istennek ezt a felemelő, megújító, jóságos erejét. Irgalom. Ez nem csak egy szó, ez Isten legszebb neve – zárta homíliáját Szedmák Zoltán.

A szentmisén a Chords zenekar teljesített szolgálatot. Az estét az Azapeet zenekar koncertje, majd szentségimádás zárta.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Domán Vivien

Fotó: Balogh Ferenc, Nagy Lajosné Kata

Magyar Kurír